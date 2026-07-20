Mercato OM : Surprise ! Revirement de situation pour Kebbal

‎‎Le nom de Ilan Kebbal est associé à l’OM depuis plusieurs mois, mais les dernières informations dessinent un scénario bien différent de celui imaginé. Entre rumeurs persistantes et démentis, le dossier du milieu offensif du Paris FC connaît un nouveau tournant.

‎Mercato OM : Le dossier Kebbal prend une direction inattendue

La suite après cette publicité

‎Depuis plusieurs jours, l’hypothèse d’une arrivée de Ilan Kebbal à l’OM nourrit les discussions du mercato. Le profil du joueur du Paris FC semblait pourtant répondre à plusieurs critères recherchés par les dirigeants marseillais : une bonne connaissance de la Ligue 1, une expérience confirmée et un coût de transfert susceptible de rester raisonnable dans un contexte financier délicat.

Lire aussi : Mercato OM : Grégory Lorenzi fixé sur le prix de Ilan Kebbal

‎Mais selon les informations du compte X (anciennement twitter) La Minute OM, le club phocéen ne travaille finalement pas sur cette piste. Malgré les spéculations relayées ces derniers jours, Kebbal ne figurerait pas dans les priorités de la cellule de recrutement marseillaise à l’heure actuelle.

‎Pourquoi Marseille ne passe pas à l’action

‎L’OM avance avec prudence durant cette fenêtre estivale. Avant de multiplier les arrivées, la direction cherche avant tout à assainir ses finances. Les départs importants enregistrés permettent au club de récupérer des liquidités tout en réduisant une masse salariale devenue trop importante.

À voir

Mercato ASSE : La purge continue, un autre départ bouclé

‎Dans ce contexte, chaque recrutement est étudié avec précision. Même si le profil de Ilan Kebbal présente des qualités intéressantes, Marseille semble privilégier d’autres pistes pour renforcer son effectif. L’absence d’offensive concrète confirme que le club suit une stratégie bien définie, loin des nombreuses rumeurs qui animent le marché des transferts.

‎Un rêve qui devra encore patienter

‎Cette situation a forcément un goût particulier pour Ilan Kebbal. Né à Marseille, le joueur n’a jamais caché son attachement au club olympien. Lors d’un entretien accordé au média Carré, il avait exprimé avec émotion son envie de porter un jour le maillot blanc et bleu.

Lire aussi : Mercato OM : Les dernières infos sur le dossier Ilan Kebbal

‎Ses déclarations avaient marqué les supporters. Affirmer que l’OM est « le meilleur club du monde » lorsqu’on est Marseillais traduit un attachement sincère. Pour autant, le football réserve souvent des scénarios imprévisibles et un rêve ne suffit pas toujours à provoquer un transfert.

Kebba, une piste déjà oubliée à Marseille ?

‎Ce dossier illustre parfaitement les pièges du mercato moderne. Une rumeur peut rapidement prendre de l’ampleur avant d’être démentie quelques heures plus tard. Dans le cas de Ilan Kebbal, l’intérêt supposé de Marseille semble aujourd’hui davantage relever de la spéculation que d’une véritable négociation. ‎Cela ne signifie toutefois pas que cette histoire est définitivement refermée.

Lire la suite sur l’ASSE :

Mercato OM : Annoncé à Marseille, Mbappé a pris sa décision

À voir

Ferran Torres au PSG : Le coup de théâtre à 117M€

Mercato OM : L’incroyable rumeur à 2,5M€ venue du Brésil !

Le mercato évolue chaque jour, au rythme des ventes, des opportunités et des besoins sportifs. Si l’OM venait à modifier ses priorités dans les prochaines semaines, le profil du joueur du Paris FC pourrait de nouveau revenir sur la table. En attendant, entre un rêve d’enfant et une signature, le mercato réserve souvent bien des surprises.