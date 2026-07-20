Mercato FC Nantes : C’est confirmé, Kita prépare un deal inattendu

Mostafa Mohamed est en froid avec les dirigeants du FC Nantes et se dirige vers la sortie. Un sérieux prétendant se positionne pour l’accueillir.

Mercato FC Nantes : Un chèque arrive enfin pour Mostafa Mohamed !

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Le clash Mostafa Mohamed touche-t-il à sa fin au FC Nantes ? À la Jonelière, la tension monte d’un cran. Porté disparu depuis la reprise le 24 juin, l’attaquant égyptien de 28 ans ne donne aucun signe de vie et demeure totalement injoignable.

Face à ce comportement, Michel Der Zakarian est tombé de haut. Le nouvel entraîneur nantais a indiqué qu’il n’a jamais vu un tel comportement. Le joueur sort d’une saison très décevante. Son bilan ? Quatre buts en 24 rencontres. Les dirigeants du FC Nantes ont réduit les salaires suite à la descente de l’équipe en deuxième division. Cela n’a pas plu au Pharaon.

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Lié au club jusqu’en juin 2027, l’Égyptien touche un salaire un peu élevé. En Ligue 2, de tels émoluments sont devenus impossibles à assumer. Pour alléger sa masse salariale en urgence, la direction pousse donc son buteur vers la sortie.

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Une porte de sortie se dessine enfin. Selon Africafoot, le club égyptien du Pyramids FC prépare une offre de 2,5 millions d’euros. Les dirigeants cairotes veulent profiter du chaos nantais pour conclure ce transfert. Mais le dossier reste toutefois complexe. Mostafa Mohamed veut rester en Europe. Des formations turques, saoudiennes et qataries surveillent la situation de près. Ce bras de fer complique les négociations.