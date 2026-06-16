Mercato : C’est confirmé, Man City dégoûte durement le PSG !

La fuite des talents du PSG s’intensifie déjà. Quelques heures seulement après l’ouverture officielle du mercato estival, plusieurs titis parisiens commencent à plier bagage. Manchester City en a profité pour mettre la main sur un élément d’avenir.

Mercato : Un départ du PSG vers Manchester City

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Ce mardi matin, le journal L’Équipe a révélé que le prometteur défenseur central Hermann Malonga va quitter les rangs du PSG pour s’engager dans les prochains jours avec Manchester City. Au sein de la génération 2008 du PSG, seul l’attaquant Adam Ayari a signé son contrat professionnel avec le club de la capitale française. Mais pour le reste, le PSG ne devrait pas parvenir à conserver beaucoup de ses jeunes talents.

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À commencer par Hermann Malonga, perçu comme un très fort potentiel au centre de formation, cet axial, gêné par les blessures musculaires cette saison, devrait s’engager rapidement avec les Skyblues, selon le quotidien sportif. Le club anglais lui aurait arracher un accord sur la base d’un contrat cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

Une signature qui ne serait pas sans rappeler celle de Mahamadou Sangaré l’été dernier, ou bien celle de Claudio Gomes en 2018. Selon les informations du magazine Onze Mondial, Hermann Malonga a pris la décision de ne pas signer de contrat professionnel avec le PSG.

Arrivé au terme de son engagement avec le club parisien, le défenseur de 18 ans va donc quitter librement son club formateur pour rejoindre la Premier League. Les confirmations pleuvent déjà.

Hermann Malonga quitte le PSG pour Manchester City

Le mercato estival est là, alors les rumeurs autour du Paris Saint-Germain s’accumulent. Cette fois, c’est le journal Le Parisien et le journaliste Fabrizio Romano qui confirment en choeur le départ de Hermann Malonga vers Manchester City. Le natif d’Étampes part pour signer son premier contrat professionnel avec les Citizens.

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« Hermann Malonga s’apprête à rejoindre le club anglais en dépit d’une offre de longue date pour prolonger dans la capitale. Un accord a été trouvé sur les termes de son futur contrat outre-Manche. Le défenseur axial de 18 ans va s’engager pour cinq ans avec les Skyblues », assure le quotidien régional.

De son côté, le spécialiste mercato italien indique sur sa page Twitter que « Manchester City a conclu un accord pour le transfert de Hermann Malonga en tant que nouveau défenseur central en provenance du PSG, c’est parti !

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