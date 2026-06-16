Mercato PSG : Accord signé, un défenseur quitte Paris !

En ce début de mercato estival, la direction du PSG subit un camouflet en interne. Alors que Senny Mayulu a accepté de prolonger, un jeune défenseur parisien a fait le choix de rejoindre Manchester City.

Mercato : Hermann Malonga refuse de prolonger au PSG

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Entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique n’hésite pas à intégrer de jeunes talents dans la rotation. Le cas Senny Mayulu le prouve assez bien. Le milieu polyvalent de 20 ans a disputé 41 matchs cette saison sous le maillot parisien. Il aurait même accepté de prolonger son contrat jusqu’en juin 2031 avec le PSG.

Mais cette stratégie de Luis Enrique ne suffit pas toujours à retenir les Titis parisiens. Le PSG continue d’ailleurs de subir l’exode de ses talents prometteurs vers l’étranger. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano confirme une nouvelle perte pour le centre de formation de Paris SG.

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Le jeune défenseur Hermann Malonga a décidé de quitter le navire parisien. L’offre de prolongation transmise par le PSG a été insuffisante pour sceller son avenir dans la capitale. Le joueur de 18 ans a décliné l’offre. Il a choisi de s’engager en faveur de Manchester City, où il signera son premier contrat professionnel.

Manchester City rafle la mise

Hermann Malonga suit les traces d’un autre jeune joueur formé au PSG. Il est question de Mahamadou Sangaré, parti l’an dernier à Man City. Un accord définitif a déjà été trouvé entre les deux parties. Il ne resterait plus que quelques détails avant son officialisation.

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Son transfert imminent est un échec cuisant pour le PSG. Luis Campos et son équipe voient un grand espoir en défense quitter la capitale au profit des Citizens. Paris devra redoubler d’efforts en vue de protéger d’autres pépites.