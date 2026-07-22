Ballon d’Or 2026 : Une course au sommet plus indécise et indéterminée que jamais !!

Au sortir de cette Coupe du monde 2026 conclue par le triomphe de l’Espagne , le monde du football tourne désormais ses yeux vers le théâtre du Châtelet. La quête du Graal individuel , le Ballon d’Or 2026, s’annonce comme l’une des plus serrées et débattues de ces dernières années. Entre accomplissements statistiques , triplés nationaux, sacres européens et performances remarquées sur la scène mondiale, aucun favori absolu ne se détache de manière distincte. Cinq prétendants majeurs se disputent la couronne dans un sprint final passionnant.

Harry Kane : L’artillerie lourde bavaroise

La suite après cette publicité

L’attaquant anglais sort d’une campagne 2025-2026 tout simplement pharaonique sur le plan individuel. Véritable machine à marquer sous les couleurs du Bayern Munich, Harry Kane a tout balayé sur son passage en Allemagne, s’offrant un triplé national retentissant (Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Supercoupe d’Allemagne). Meilleur buteur de son championnat et de la Coupe nationale, Kane a également porté son club jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions en se montrant décisif à chaque tour de la phase à élimination directe.

Lire aussi: Finale C1 : Harry Kane donne son favori entre PSG et Arsenal

Sa régularité s’est confirmée lors du Mondial , où il a empilé 7 réalisations avec les Three Lions. Avec un total ahurissant de 66 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, Kane affiche le bilan statistique le plus terrifiant du continent. Sa légitimité à la victoire finale est incontestable. (Selon la FIFA)

Michael Olise : Le roi des passeurs entre dans l’histoire

Si Harry Kane a concrétisé les occasions bavaroises, Michael Olise en a été le grand architecte. L’international français a signé une saison 2025-2026 historique en battant le record absolu du nombre de passes décisives délivrées sur une seule et même campagne : 37 caviars au total. Une performance monumentale qui s’accompagne d’une régularité sans égal, puisque l’ailier tricolore termine meilleur passeur dans absolument toutes les compétitions auxquelles il a participé cette année.

À voir

Mercato PSG : C’est terminé entre le Barça et Ferran Torres

Lire aussi: Mercato PSG : Une décision inouïe tombe pour Michael Olise !

Meilleur passeur de Bundesliga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde 2026, Olise s’est affirmé comme le créateur le plus influent de la planète football. Acteur majeur du triplé national du Bayern Munich en finissant meilleur joueur de la Bundesliga et précieux lors des grands rendez-vous européens, le Français propose une candidature de haut niveau pour être vainqueur au Ballon d’Or. (Selon L’Équipe)

Ousmane Dembélé : L’homme des grands rendez-vous européens

Du côté du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a encore passé un cap pour confirmer que sa saison dernière n’était pas juste un accident, cette saison il réalise encore des merveilles Incontestable détonateur du club de la capitale, l’attaquant tricolore a été le grand artisan du triplé parisien comprenant la Ligue 1, le Trophée des Champions et surtout la tant convoitée Ligue des Champions.

Décisif à chaque tour de la Champions League dans des matchs à très haute tension notamment en demi finale aller retour contre le grand Bayern il est décisif sur les deux rencontres, en portant son équipe .

Élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Dembélé conclut son exercice avec un bilan remarquable de 30 buts et 16 passes décisives. Fort de son statut de double champion d’Europe en titre et ses prestations majuscules dans les moments charnières de l’année, le natif d’Evreux possède de très sérieux arguments pour aller décrocher le trophée doré. (Selon Le Parisien)

Rodri : Le métronome espagnol et le sacre mondial

Comment ne pas placer le régulateur de la Roja au cœur des débats ? Élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 après avoir guidé l’Espagne vers sa deuxième étoile au terme d’une finale maîtrisée face à l’Argentine, Rodri a rappelé à la planète qu’il restait le meilleur milieu de terrain du monde.

À voir

Mercato : Qui pour remplacer Gattuso sur le banc de l’Italie ?

Malgré une première partie de saison plus que moyenne avec Manchester City, l’Espagnol a réalisé une seconde moitié de saison étincelante, remportant au passage la FA Cup et la Carabao Cup. Dans la lignée de son Euro 2024, le métronome espagnol a été le patron incontesté du jeu de la Roja aux États-Unis. Son influence tactique, sa sérénité sous pression et sa capacité à régner sur les grands matchs internationaux font de lui un candidat naturel pour ce Ballon d’Or.

Kylian Mbappé : Des chiffres irréels malgré l’armoire vide

Enfin, la candidature de Kylian Mbappé demeure l’une des plus paradoxales de cette édition. Sur le plan purement comptable, le capitaine des Bleus a réalisé une saison monstrueuse : 59 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Il termine meilleur buteur de l’intégralité des compétitions disputées : Liga, Ligue des champions et Coupe du monde 2026.

Pourtant, le grand paradoxe de sa saison réside dans son palmarès collectif, resté totalement vierge d’un point de vue majeur cette année en parlant même selon certains analyste de buteur inutile vu l’absence de trophées gagnée.

Lire la suite sur le Ballon d’Or

Ballon d’Or 2026 : Qui pour succéder à Ousmane Dembélé ?

Ballon d’Or : La bombe qui secoue le vestiaire du PSG

À voir

Mercato PSG : Accord conclu pour l’arrivée de João França ?

Si ses performances individuelles le maintiennent naturellement parmi l’élite absolue du football mondial, l’absence de trophées majeurs en club comme en sélection rend une victoire finale très peu probable face à des rivaux titrés. Le vote des jurés s’annonce plus indécis que jamais.