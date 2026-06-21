OM : La date d’officialisation de Genesio est connue !

‎Bruno Genesio et l’OM avancent désormais vers une union qui ne semble plus faire de doute. Pourtant, les supporters marseillais devront encore patienter quelques jours avant l’annonce officielle du technicien français, attendue après une échéance déterminante pour le club phocéen.

‎Mercato OM : Une arrivée de Genesio validée, mais encore en attente

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‎En coulisses, le dossier Bruno Genesio est considéré comme largement ficelé. Libre au terme de son aventure avec Lille, l’ancien entraîneur de l’OL et du Stade Rennais apparaît comme le choix privilégié pour prendre les commandes de l’Olympique de Marseille. ‎

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Si le successeur d’Habib Beye est déjà identifié, la direction olympienne a choisi de temporiser. Une stratégie qui ne relève pas d’un doute sportif, mais d’un calendrier administratif particulièrement important pour l’avenir du club.

‎Le rendez-vous du 23 juin au cœur du dossier

‎Selon les informations rapportées par La Provence, aucune communication majeure ne devrait intervenir avant le passage de l’OM devant la DNCG. Cette audition constitue une étape incontournable pour les finances et les projets du club.

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L’officialisation de Bruno Genesio pourrait ainsi intervenir au milieu ou à la fin de la semaine suivant cette échéance. Cette attente permet à Marseille d’aborder sereinement l’ensemble de ses dossiers structurants avant de dévoiler son nouveau visage sportif.

‎Un choix cohérent pour le projet marseillais

‎L’expérience de Bruno Genesio dans des clubs ambitieux constitue un argument majeur. Son parcours en Ligue 1 et sa capacité à développer un collectif compétitif correspondent aux attentes d’un OM désireux de retrouver une stabilité durable.

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L’annonce ne semble donc plus être qu’une question de timing. Sauf surprise de dernière minute, les supporters marseillais devraient voir le nom de Bruno Genesio officiellement associé à l’Olympique de Marseille dans les jours qui suivront l’examen du club devant la DNCG.