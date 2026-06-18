Mercato PSG : Giroud dévoile le futur club d’Ayyoub Bouaddi

Révélation de la Coupe du Monde 2026, Ayyoub Bouaddi a impressionné avec le Maroc contre le Brésil (1-1). Susceptible de quitter le LOSC cet été, le joueur de 18 ans rêve de signer au PSG, mais son coéquipier Olivier Giroud le voit chez un autre cador européen.

Mercato PSG : Ayyoub Bouaddi affole l’Europe

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Auteur d’un match XXL face au Brésil pour sa première apparition en Coupe du Monde, Ayyoub Bouaddi a conquis tous les coeurs. Et Olivier Létang aura bien du mal à le retenir au sein de l’effectif du LOSC Lille. Devenu une valeur sûre de Ligue 1, le jeune milieu de terrain impressionne aujourd’hui le monde.

À tel point que tous les observateurs pensent qu’il sera forcément l’un des tubes du mercato estival. Annoncé dans le viseur d’Arsenal, du Paris SG, du Real Madrid et de Manchester United, le natif de Senlis a été supervisé par Liverpool face au Brésil. Le jeune homme n’a pas trop de soucis à se faire pour son avenir.

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Quant aux Dogues, ils savent qu’il leur sera très compliqué de retenir leur milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2029. Cependant, le président Olivier Létang sera assuré de réaliser une très belle vente en cas de départ. Le PSG, notamment, suit son évolution avec intérêt. Les décideurs parisiens apprécient sa maturité sa qualité technique et son potentiel de progression.

Cependant, selon Djamel, le dossier n’est pas considéré comme prioritaire : « Bien qu’apprécié par le PSG, Ayoub Bouaddi n’est pas une priorité immédiate », car le club juge son milieu de terrain suffisant. Malgré cela, un élément pourrait jouer en faveur du Paris SG : Ayyoub Bouaddi serait particulièrement attiré par la perspective d’évoluer sous les couleurs parisiennes. Djamel illustre son tweet d’une photo de Bouaddi portant le maillot du PSG plus jeune.

Cette attirance pourrait prendre de l’importance dans les prochains mois. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont démontré leur volonté de recruter les meilleurs jeunes talents français et Bouaddi correspond à cette stratégie. Du côté des Lillois, on ne se fait pas trop d’illusions concernant l’avenir du joueur. Et Olivier Giroud semble connaître la parfaite destination pour la suite de sa carrière.

Olivier Giroud annonce une mauvaise nouvelle pour le mercato

Coéquipier d’Ayyoub Bouaddi au LOSC, Olivier Giroud sait que le jeune homme ne fera pas long feu dans le Nord de la France. L’attaquant lillois a d’ailleurs évoqué l’avenir du numéro 32 des Dogues au micro de la BBC. Selon le Champion du Monde 2018, Bouaddi a de fortes chances de rejoindre l’effectif du Real Madrid la saison prochaine.

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« Je pense que ça va être dur de le garder à Lille. C’est un joueur très complet. La seule chose qu’il doit améliorer et il le sait, car on lui dit beaucoup, c’est la finition. Être plus agressif devant le but. S’il y arrive alors il jouera au Real Madrid la saison prochaine », a lancé Giroud, qui voit ainsi très grand pour l’avenir d’Ayyoub Bouaddi.

Concernant le prix de son joueur, Olivier Létang avait déjà annoncé la couleur à ce sujet récemment, expliquant notamment : « on a eu des échanges très réguliers avec Ayyoub. L’idée, pour nous, c’est de le conserver. Après, si quelque chose arrive avec un montant qui est extraordinaire, on pourra envisager son départ.

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