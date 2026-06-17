Coup de théâtre à l’OM : Verdict imminent de l’UEFA !

La tension grimpe à l’OM. Les Phocéens vont connaitre ce mercredi la décision finale de l’UEFA concernant leur participation en Ligue Europa.

OM : L’annonce de l’UEFA tombe ce mercredi

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L’Olympique de Marseille est dans le collimateur de l’UEFA au même d’une quinzaine de club européens. La cause ? Le club phocéen n’a pas respecté l’engagement pris en 2022 de faire baisser son déficit financier. Bien au contraire, l’ancienne direction conduite par Pablo Longoria a multiplié les dépenses. Au point où les pertes ont franchi la barre des 100 millions d’euros.

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Cette mauvaise gestion devrait coûter cher à l’OM. D’autant plus que les renflouements personnels de Frank McCourt pour éponger ces dettes abyssales ne rentrent pas dans les critères d’évaluation. La commission de contrôle de l’UEFA examine depuis une dizaine de jours les finances marseillaises. Et après un premier report, son verdict est imminent.

Vers une décision clémente pour l’Olympique de Marseille

La Provence indique que la sentence est attendue aujourd’hui mercredi. Mais quelle sera la sanction infligée à l’OM ? Les premières tendances sont plus ou moins favorables. Dans ce genre de situation, le pire scénario était l’exclusion en Ligue Europa. Sauf que cette catastrophe s’éloigne progressivement.

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La nouvelle direction de l’OM peut envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité. Même si une sanction financière reste très probable pour compenser ces graves manquements.