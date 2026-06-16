Ça chauffe à l’OM : Frank McCourt exige un gros coup !

Le mercato estival commence à s’emballer du côté de l’OM. Le propriétaire Frank McCourt compte sur son nouveau directeur sportif pour finaliser une belle opération dans les jours à venir.

Mercato OM : Frank McCourt fixe une mission prioritaire à Lorenzi

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Frank McCourt reste intransigeant. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a imposé une feuille de route rigoureuse en ce débit de mercato estival. Il a fixé une priorité à son nouveau directeur sportif. Grégory Lorenzi devra renflouer les caisses du club avant de renforcer l’effectif, confirme L’Equipe.

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L’OM doit en effet assainir ses comptes avant son prochain passage devant la DNCG. Cela nécessite de conclure des ventes significatives. L’objectif ici est double : rééquilibrer le bilan financier et dégager des fonds nécessaires pour le mercato. L’arrivée de nouvelles recrues dépendra de la capacité de la direction de l’OM à valoriser ses actifs actuels.

La vente de Mason Greenwood se précise

C’est dans ce contexte que le dossier Mason Greenwood occupe une place centrale. L’attaquant anglais dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. En plus de l’Atlético Madrid, Juventus ou encore Borussia Dortmund, l’AS Rome tient la corde pour sa signature. Des échanges ont d’ores et déjà débuté avec son entourage pour une issue favorable.

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Un chèque de 55 millions d’euros est exigé pour son transfert. Une telle vente permettrait à l’OM de réaliser une plus-value conséquente. Grégory Lorenzi se retrouve donc face à un exercice d’équilibriste complexe. Il lui faudra jongler entre la nécessité de vendre des cadres et de bâtir une équipe compétitive pour la prochaine saison.