Mercato OM : Marseille reçoit une proposition surprise !

La direction de l’OM vient de recevoir une proposition inattendue sur ce mercato. Le gardien de la Juventus Michele Di Gregorio lui a été proposé. Les dirigeants étudient sérieusement cette piste.

Mercato : Michele Di Gregorio proposé , l’OM devra trancher

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L’Olympique de Marseille est en quête d’un nouveau gardien de but. Le départ de Geronimo Rulli à Manchester City l’oblige à trouver son successeur dans de brefs délais. C’est ainsi que les noms de Guillaume Restes, Marcin Bulka ou encore Lucas Perri ont circulé à l’OM. Sauf qu’une opportunité venue de l’Italie surgit ces dernières heures à Marseille.

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Le célèbre journaliste Fabrizio Romano révèle en effet que Michele Di Gregorio a été proposé à l’OM. Le portier de 29 ans se retrouve en grande difficulté à la Juventus. Il devrait s’en aller suite à l’arrivée de Guglielmo Vicario chez les Bianconeri. Un prêt est ainsi envisagé pour faciliter son exfiltration de Turin. Cela rend cette piste particulièrement séduisante pour un OM soumis à des contraintes budgétaires.

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🚨🧤 MICHELE DI GREGORIO 🇮🇹 A ÉTÉ PROPOSÉ À L’OM ! 💙🤍



Le gardien de la Juventus pourrait quitter Turin cet été sous la forme d’un prêt, après l’arrivée de Guglielmo Vicario 🇮🇹 chez les Bianconeri.



👀 Di Gregorio aurait notamment été proposé à l’OM, ainsi qu’à un autre club… pic.twitter.com/XSw2D3JzJq — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) August 17, 2026

Les négociations pour son transfert devraient vite débuter. Sachant que Michele Di Gregorio est lié à la Juventus jusqu’en 2029. L’OM n’est pas seul sur ce coup. L’ancien gardien de Monza a également été présenté à une autre formation dont le nom reste confidentiel. En attendant, le président Stéphane Richard et son équipe étudient avec beaucoup d’attention ce dossier qui pourrait se résoudre à moindre coût.