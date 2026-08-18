Mercato OM : C’est fait, une offre inattendue sur la table de Lorenzi  

L’OM pourrait enregistrer un nouveau départ dans les prochaines semaines. Le jeune Tadjidine Mmadi fait l’objet d’une première offre venue des Pays-Bas.

Mercato OM : Tadjidine Mmadi vers les Pays-Bas cet été ?

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Une offre néerlandaise tombe sur le bureau olympien. Le FC Utrecht passe concrètement à l’action pour s’offrir le jeune Tadjidine Mmadi, proposant une somme avoisinant les 5 millions d’euros pour convaincre l’OM de céder son ailier gauche de 19 ans.

Sixième du dernier championnat des Pays-Bas, Utrecht avance ses pions et séduit la pépite du centre de formation. Ce projet néerlandais intéresse le joueur. En effet, Mmadi cherche du temps de jeu régulier, une garantie que Marseille ne peut pas lui donner cette saison malgré tout son potentiel. Il cherche alors un nouveau point de chute.

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Du beau monde se positionne pour l’accueillir. La concurrence s’intensifie donc pour le jeune crack. Également sur le coup, l’ESTAC Troyes s’appuie sur la puissance du City Group pour surveiller attentivement la situation, sans oublier l’intérêt de Villarreal. Cette rivalité entre prétendants pousse la direction marseillaise à trancher.

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La direction phocéenne peut négocier sereinement. Ayant prolongé le contrat de son minot en janvier dernier jusqu’en 2029, le club reste maître du calendrier et des négociations. L’OM acceptera-t-il ce joli chèque ou choisira-t-il de conserver son jeune talent ?