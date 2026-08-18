Mercato : L’OM s’attaque à un redoutable buteur de Serie A

La direction de l’OM explore une nouvelle piste offensive en Italie. L’avant-centre de Cagliari Sebastiano Esposito est désormais dans les papiers de Grégory Lorenzi.

Mercato OM : Lorenzi tente d’attirer Sebastiano Esposito

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Le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille fait face à une tâche compliquée. L’OM est sanctionné par l’UEFA et la DNCG. Ce qui oblige Grégory Lorenzi à vendre avant de recruter. Cinq joueurs ont déjà été vendus cet été. D’autres départs devraient suivre dans cette dernière ligne du mercato.

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Cette politique de dégraissage n’empêche pas pour autant la direction l’OM de travailler sur d’éventuelles arrivées. Notamment en attaque où des renforts sont espérés. En plus d’un ailier droit, un avant-centre pourrait aussi débarquer à Marseille. Le média Unione Sarda assure que les Phocéens suivent de près le profil de Sebastiano Esposito.

Des contacts déjà établis avec Cagliari Calcio

L’attaquant de 24 ans évolue actuellement à Cagliari Calcio. Il sort d’une saison 2025-2026 particulièrement intéressante. Il avait été auteur de 7 buts et 6 passes décisifs en 36 rencontres de Serie A. Ses performances ont rapidement convaincu Grégory Lorenzi et son équipe. Ces derniers seraient même entrés en contact en le club italien afin de se renseigner sur Sebastiano Esposito et évaluer la faisabilité d’un prêt.

Selon @UnioneSarda, l'#OM aurait exprimé leur intérêt pour l'avant centre Sebastiano Esposito.



👉Marseille se serait renseigné auprès de Cagliari pour voir la faisabilité d'un prêt

👉Le joueur est en conflit avec son clubhttps://t.co/218aUTsDKK — OManiaque (@OManiaque) August 17, 2026

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Notons que l’ancien attaquant de l’Inter Milan est en froid avec sa direction. Cela devrait favoriser son départ de Cagliari Calcio. La direction de l’OM se positionnerait donc pour accueillir l’Italien dont la valeur marchande est fixée à 15 millions d’euros sur Transfermarkt. Son contrat expire en juin 2030.