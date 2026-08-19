Mercato ASSE : KSV s’offre un vrai bon joueur de football

‎‎L’ASSE vient de sécuriser l’avenir d’Adam Baallal, jeune milieu marocain dont la progression fulgurante commence à attirer les regards dans le Forez. À seulement 19 ans, le joueur a déjà franchi plusieurs paliers et semble bien décidé à bousculer la hiérarchie chez les Verts.

‎‎Mercato ASSE : Un pari stéphanois qui commence déjà à payer

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‎‎L’ASSE a officialisé le premier contrat professionnel d’Adam Baallal, désormais lié au club jusqu’en juin 2029. Une décision qui récompense les progrès rapides du milieu depuis son arrivée dans le Forez durant l’hiver. Passé par les U19 puis la réserve, il a rapidement gagné du terrain.

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‎‎La préparation estivale a surtout accéléré son ascension. Intégré au groupe professionnel de Ian Cathro, Baallal a profité des rencontres amicales pour montrer son potentiel, avec notamment deux buts. Suffisant pour convaincre le staff de lui ouvrir progressivement la porte du monde professionnel.

‎‎Perrin voit déjà plus loin avec Baallal

‎‎Loïc Perrin n’a d’ailleurs pas attendu longtemps pour afficher son enthousiasme. Dans des propos rapportés par En Vert et Contre Tous, le directeur sportif stéphanois a souligné la trajectoire du jeune milieu : « Adam a très bien avancé dans sa progression depuis son arrivée cet hiver, confirmant un peu plus encore cet été avec les professionnels », a-t-il confié.

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‎‎Le dirigeant ne s’est pas arrêté à ses qualités footballistiques. Il a également insisté sur son état d’esprit, un élément souvent déterminant pour un jeune joueur. « Il a aussi une super attitude : qu’il la conserve pour franchir, à nos côtés, ces étapes futures ! », a-t-il ajouté. Un avertissement autant qu’un encouragement. Le talent ouvre une porte, le travail permet de la maintenir ouverte.

‎‎Deux apparitions, un signal qui ne trompe pas

‎‎Baallal a déjà goûté à la Ligue 2 en entrant en jeu lors des deux premières journées, à Sochaux puis face à Clermont. Ces apparitions ne garantissent évidemment rien, mais elles montrent que le staff commence à lui accorder une vraie place dans la rotation.

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‎‎Pour l’AS Saint-Etienne, l’opération est donc particulièrement intéressante. Le club ne mise pas seulement sur des recrues venues de l’extérieur : il protège aussi ses jeunes éléments prometteurs. Et Baallal pourrait rapidement devenir l’une des bonnes surprises de la saison.

‎‎KSV tient-il déjà son prochain coup de génie ?

‎‎Sur le papier, cette prolongation ressemble à une excellente décision. Baallal possède encore beaucoup à apprendre, mais son évolution rapide, sa capacité à s’intégrer et la confiance affichée par Perrin constituent des signaux encourageants. ‎Il faudra désormais confirmer sur la durée.

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Le football professionnel ne fait pas de cadeaux, surtout aux jeunes. Mais si Baallal conserve cette attitude et continue de progresser, l’AS Saint-Etienne pourrait bien avoir mis la main sur un vrai bon joueur de football, comme le résume Loïc Perrin.