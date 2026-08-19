Mercato OM : Accord conclu pour l’arrivée de Julian Hall ?

Les dirigeants de l’OM dégotent un prolifique attaquant aux États-Unis pour ce mercato estival. Julian Hall pourrait débarquer à Marseille.

Mercato OM : Julian Hall sur les tablettes de Marseille

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L’OM vise un jeune crack américain. Pour apporter plus de vigueur à son attaque en cette fin de mercato, Marseille cible Julian Hall. Ce talent des Red Bulls de New York, suivi de près en Europe, n’a que 18 ans.

Ses performances et statistiques sont solides. En 22 matchs cette saison, l’attaquant cumule déjà douze buts et quatre passes décisives. Une efficacité redoutable dans la zone de vérité, doublée d’un potentiel immense.

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Le dossier pourrait s’accélérer grâce à sa situation. Son contrat avec la franchise américaine s’achève en décembre 2026. Mais attention : les Red Bulls possèdent une option d’extension d’un an. Cette clause risque d’alourdir la note pour l’OM, qui doit soupeser le coût financier de l’opération tout en séduisant le joueur.

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Sur Transfertmarkt, Julian Hall vaut 8 millions d’euros. Il a les qualités nécessaires pour faire le job à Marseille et combler les attentes du coach Bruno Genesio. Marseille cherche à rajeunir son effectif. Ce profil prometteur colle idéalement à cette stratégie de développement à long terme. La direction olympienne a placé ses pions ; la suite du mercato dira si cette piste se concrétise.