Mercato : McCourt lâche une bombe sur l’avenir de l’OM

L’OM traverse un été particulièrement mouvementé, marqué par une sévère cure financière et un mercato au point mort. Malgré les inquiétudes qui gagnent les supporters marseillais, une information venant de l’entourage du propriétaire Frank McCourt pourrait rassurer tout le monde.

‎‎Mercato OM : Un été sous haute tension à Marseille

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‎‎Le mercato estival ressemble pour l’instant davantage à une opération de dégraissage qu’à une véritable reconstruction du côté de l’OM. Plusieurs cadres ont déjà quitté la Canebière, parmi lesquels Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré, Geronimo Rulli et Facundo Medina.

Des départs qui ont permis de soulager les finances, mais qui ont aussi laissé un sentiment de vide dans l’effectif. ‎‎La situation est devenue suffisamment préoccupante pour que chaque mouvement soit désormais scruté à la loupe. Sur le terrain comme dans les bureaux, Marseille avance avec le frein à main.

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Invité lundi soir dans un Space organisé par Football Club de Marseille, le journaliste Jean-François Pérès a résumé la situation avec une formule particulièrement évocatrice : « La situation est assez simple, c’est la disette, la cure d’austérité. » Le constat est brutal. Mais il ne raconte pas toute l’histoire.

‎‎McCourt met un stop à la vente du club

‎‎Alors que les difficultés économiques alimentent régulièrement les spéculations autour d’une éventuelle vente de l’OM, Jean-François Pérès affirme que Frank McCourt n’aurait pas l’intention de quitter le navire. Le propriétaire américain chercherait plutôt à consolider son investissement en s’appuyant sur de nouveaux partenaires.

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Une nuance importante dans un contexte où la moindre rumeur peut rapidement prendre des proportions considérables à Marseille. ‎‎Le journaliste, qui explique suivre l’Olympique de Marseille depuis plusieurs décennies, s’est montré catégorique sur ce point :

« Franck McCourt ne veut pas vendre l’OM ! Il cherche davantage des partenaires que de partir dans les mois qui viennent. » Il ajoute même : « Mais il ne veut pas abandonner le club, il est très attaché au club. » Ces propos, rapportés par Football Club de Marseille, viennent donc contredire l’idée d’un propriétaire déjà engagé dans un processus de vente.

‎‎Le mercato marseillais pourrait enfin s’emballer

‎‎Cette volonté de maintenir le cap ne signifie toutefois pas que Marseille pourra dépenser sans compter. Bien au contraire. Après les sanctions évoquées par Jean-François Pérès, notamment le passage devant la DNCG et les conséquences de la décision de l’UEFA, la direction marseillaise doit composer avec des marges financières extrêmement réduites. Le recrutement devra donc être précis, presque chirurgical.

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‎‎Des renforts restent néanmoins attendus avant la fermeture du mercato. Le remplacement de Geronimo Rulli constitue notamment une priorité après son départ vers Manchester City. Le nom de Michele Di Gregorio, gardien de la Juventus, circule ainsi parmi les pistes étudiées. En défense, le dossier Jean-Clair Todibo pourrait être bientôt bouclé, même si plusieurs paramètres restent à régler.

‎‎Une crise qui pourrait changer le visage de Marseille

‎‎Cette période difficile doit être analysée avec prudence. L’absence de recrues et la multiplication des départs donnent forcément une impression de naufrage. Pourtant, si la stratégie consiste réellement à assainir les comptes avant de reconstruire, le spectacle actuel pourrait correspondre à une étape douloureuse mais nécessaire.

À Marseille, la patience n’est cependant pas la spécialité maison. Les supporters veulent des noms, des buts et des victoires, pas seulement des tableaux comptables. ‎‎Surtout, le message de McCourt change la lecture de la situation. Si le propriétaire veut réellement rester et attirer de nouveaux partenaires, l’OM ne serait donc pas en train de préparer sa vente, mais plutôt de chercher un nouveau souffle financier.

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Jean-François Pérès l’affirme d’ailleurs sans détour : « La rumeur d’une vente du club, cela fait 5 ans que c’est faux, ce n’est pas le cas ! » Reste maintenant à savoir si cette promesse de stabilité sera suivie d’effets. Car à Marseille, une saison peut basculer en quelques semaines. Et le mercato, lui, n’attend personne.