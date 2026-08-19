Mercato OM : Genesio débloque un renfort pour Marseille

‎L’OM tient peut-être un renfort qu’il n’attendait plus vraiment pour son secteur offensif. Après avoir envisagé un départ, Amine Harit aurait finalement choisi de poursuivre son aventure marseillaise, avec Bruno Genesio comme élément déterminant.

‎‎Mercato OM : Genesio change la donne pour Amine Harit

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‎‎L’OM va finalement pouvoir compter sur Amine Harit pour la saison 2026-2027. Alors que le Marocain semblait promis à un nouveau départ après son prêt à Başakşehir, la tendance s’est inversée ces dernières semaines. Selon L’Équipe, Bruno Genesio compte sur le milieu offensif et lui aurait clairement fait connaître ses intentions.

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‎‎La préparation estivale a également joué en faveur du joueur. Titularisé à plusieurs reprises, Harit a montré qu’il pouvait encore apporter dans un rôle d’ailier, notamment sur le côté droit. À 29 ans, il dispose donc d’une nouvelle occasion de relancer une histoire marseillaise longtemps perturbée par les blessures, d’après La Provence.

‎‎Un départ en Turquie qui n’a jamais vraiment décollé

‎‎Au début de l’été, Harit envisageait pourtant de rester en Turquie après son passage à Başakşehir. Le club turc n’a finalement pas donné suite, notamment en raison du salaire du joueur. Une porte s’est refermée, laissant le Marseillais face à une décision importante pour la suite de sa carrière.

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‎‎Son attachement à la cité phocéenne a aussi pesé. « Le Vélodrome et Marseille m’avaient manqué », a expliqué Harit en revenant sur son expérience turque. Sa situation familiale aurait également participé à ce choix de rester, offrant au joueur des raisons supplémentaires de regarder vers Marseille plutôt que vers une nouvelle aventure.

‎‎Le message très clair de Gensio

‎‎Bruno Genesio ne semble pas vouloir faire de Amine Harit un simple figurant. Le technicien attend cependant davantage d’investissement physique de son joueur, une exigence logique pour un ailier appelé à répéter les courses et les efforts. Le talent seul ne suffira donc pas.

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‎‎Harit apprécie déjà la méthode de son entraîneur. « Genesio est très basé sur la communication, il nous parle beaucoup et apporte énormément de sérénité. Il est super calme. C’est ce dont Marseille a besoin : le calme intérieur », a-t-il confié. Dans un vestiaire marseillais souvent soumis à une pression XXL, cette relation pourrait devenir précieuse.

‎‎Pourquoi Harit peut devenir le joker que l’OM n’attendait plus

‎‎Sur le marché, Marseille rencontre actuellement des difficultés pour renforcer son animation offensive. Conserver Harit constitue donc une solution à la fois immédiate et pragmatique. Le joueur connaît le club, la Ligue 1 et les exigences du Vélodrome. Pas besoin de mode d’emploi.

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‎‎Reste à savoir si cette deuxième chance sera la bonne. S’il parvient à rester en bonne santé et à répondre aux exigences de Genesio, Harit peut retrouver une place importante dans le projet olympien. Son histoire avec l’OM n’est peut-être pas terminée. Elle pourrait même connaître un dernier chapitre particulièrement intéressant.