Mercato Stade Rennais : Un redoutable milieu arrive  

Le Stade Rennais dégote un milieu de terrain en Italie pour ce mercato estival. Deux clubs de Ligue 1 jouent les trouble-fêtes.

Mercato Stade Rennais : Rude bataille pour Warren Bondo

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Lille s’invite dans la course pour un crack en Italie. Warren Bondo attise les convoitises en Ligue 1. Convoité par Lens et le Stade Rennais, le milieu français intéresse désormais le LOSC.

Barré par la concurrence à l’AC Milan, le joueur de 22 ans attire de nombreux prétendants. Foot Mercato confirme ces démarches ce mercredi soir. Les Dogues sont récents dans ce dossier. Le Racing Club de Lens et Rennes surveillent le profil depuis plusieurs semaines. Le contrat de l’ancien Nancéien avec le club italien s’étend jusqu’en 2029.

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Warren Bondo sort d’un prêt concluant à la Cremonese. Cette étape en Lombardie lui a offert du temps de jeu indispensable. Il y a retrouvé du rythme et de la confiance après des mois difficiles à Milan. Le milieu français est désormais prêt pour rejoindre un club de haut niveau.

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Sa situation milanaise est toujours compliquée. Une relance en France représente une option idéale pour montrer tout son potentiel et s’imposer enfin comme un titulaire indiscutable. Les dirigeants de l’AC Milan sont vendeurs. Sur Transfertmarkt, le Français vaut 6 millions d’euros. Une somme accessible pour les trois prétendants.