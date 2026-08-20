Mercato PSG : Confirmé, Liverpool touche au but pour Barcola

Liverpool pousse pour recruter Bradley Barcola à moins de deux semaines de la fermeture du mercato estival. Le club anglais serait même sur le point de trouver les moyens de convaincre le PSG de laisser filer l’attaquant de 23 ans.

Mercato : Discussions avancées entre le PSG et Liverpool pour Barcola

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Pour compenser le départ de Mohamed Salah à Trabzonspor cet été, les dirigeants de Liverpool veulent absolument recruter Bradley Barcola avant la fin du mercato. Des discussions entre les deux clubs s’intensifient donc très régulièrement avec un PSG qui serait prêt à revoir ses exigences à la baisse dans ce dossier.

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En effet, selon les dernières informations du journaliste Abdellah Boulma, les négociations entre Luis Campos et les Reds sont régulières et le directeur sportif du club de la capitale française serait désormais prêt à accepter une offre de 140 millions d’euros contre 170 millions d’euros il y a encore quelques jours.

Alors qu’Arsenal reste toujours à l’affût, l’international français fait d’Anfield sa priorité en cas de départ avant la fin du mercato. Barcola a même déjà trouvé un accord avec les Reds pour son futur contrat. Ces derniers ont fait une première offre à hauteur de 110 millions d’euros à Luis Campos. Cette dernière a été refusée.

Les dirigeants anglais souhaitent toujours boucler l’opération et une nouvelle offre est attendue cette semaine. Mais le Champion de Premier League en titre est sur le point de trouver l’étincelle financière qui va boucler cette opération.

Un chèque de 36M€ tombe à pic à Liverpool

D’après les dernières informations relayées par Sky Sport, le board de Liverpool a trouvé un accord verbal avec l’Inter Milan pour le transfert de Curtis Jones, qui s’apprête à faire ses valises. L’opération s’élève à 32 millions d’euros secs, auxquels s’ajoutent quatre millions de bonus, soit un total de 36 millions d’euros.

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Une belle somme d’argent, qui tombe à pic parce que ce chèque permettra à Liverpool d’augmenter son offre et de se rapprocher des exigences du Paris Saint-Germain pour le transfert de Bradley Barcola. La vente de Curtis Jones à l’Inter Milan pourrait donc déclencher un accord historique entre le Paris SG et Liverpool dans les prochains jours.

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