PSG : Bonne nouvelle pour Enrique avant le match à Rennes !

À trois jours du choc de la première journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a reçu une bonne nouvelle au centre d’entraînement. Un cadre a fait son retour après une récente blessure.

PSG : Luis Enrique récupère Joao Neves avant Rennes

La suite après cette publicité

Après avoir bénéficié de deux jours de repos suite à sa défaite dimanche soir à Lens pour le compte du Trophée des Champions, le PSG a entamé ce mercredi la préparation de son match de la première journée de Ligue 1 face au Stade Rennais, qui se disputera finalement au stade au Roazhon Park, dimanche à 20h45, la pelouse du Parc des Princes ayant été jugée impraticable suite à des vagues de chaleur qui ont frappé la capitale tout l’été.

Lisez aussi : PSG-Stade Rennais : Paris enregistre déjà un énorme forfait

À voir

Match retour : Le PSG répond avec fermeté au Stade Rennais !

Absent de l’entraînement samedi, puis du groupe pour le Trophée des Champions, Joao Neves n’a eu besoin que d’un court repos afin de revenir. Le milieu de terrain de 21 ans a travaillé normalement avec ses coéquipiers hier et ce jeudi. L’international portugais est apparu sur plusieurs clichés publiés par le PSG sur ses réseaux sociaux.

Légèrement touché et absent lors du déplacement à Lens mercredi, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne va mieux et pourrait même prétendre à une place dans le groupe du PSG ce week-end du côté de Rennes. L’entraineur parisien pourra également compter sur la dernière recrue estivale Mika Godts.

L’ailier, qui a gardé le rythme avec quelques rencontres amicales sous le maillot de l’Ajax Amsterdam, pourrait aussi prétendre à une place dans le groupe pour le voyage en Bretagne. Tout comme Ferran Torres qui s’entraine depuis samedi et qui devrait être à la disposition de son nouveau coach. Par contre, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Nuno Mendes.

À voir

Mercato OM : Marseille officialise un nouveau départ !

Lisez aussi : Coup de tonnerre ! Le PSG battu sur tapis vert par le SRFC ?

Suspendu trois matchs fermes après son carton rouge à Lens, le latéral gauche de 24 ans manquera donc les trois prochains matchs de Ligue 1, en commençant par le match contre le Stade rennais ce dimanche.

Lire la suite sur le PSG

PSG-Stade Rennais : Ce détail qui fait les affaires du SRFC

PSG-Stade Rennais : Tout bascule à 4 jours du choc

À voir

ASSE : La consigne ferme de Cathro avant Grenoble Foot

Lucas Digne aura, au moins, le bonheur de pouvoir enchaîner pour le début de sa nouvelle aventure.