Mercato OM : Coup dur, Marseille perd un autre gardien !

L’OM espérait boucler une arrivée importante dans les cages. Mais après des négociations intenses, Noah Atubolu se dirige vers une autre destination.

Mercato OM : Négociations interrompues pour Noah Atubolu

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L’Olympique de Marseille peine jusqu’ici à trouver le successeur de Geronimo Rulli. Le portier argent a rejoint Manchester City durant ce mercato estival. Il laisse derrière un vide à combler. Sa doublure Jeffrey de Lange va logiquement débute la rencontre de vendredi contre Strasbourg.

Cela n’empêche pas la direction de l’OM à poursuivre ses recherches pour faire un nouveau gardien de but. Plusieurs pistes ambitieuses ont été explorées allant de Marcin Bułka à Guillaume Restes, en passant par Michele Di Gregorio. L’OM s’était aussi positionné pour Noah Atubolu. Le portier allemand de 24 ans est doté d’un grand gabarit (1,90 m).

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Il arrive en fin en juin prochain avec Fribourg. Il se trouve en position de force pour négocier son départ, quitte à s’en aller gratuitement l’an prochain. L’OM espérait profiter de la situation pour l’attirer dans ses rangs. Sauf que les discussions avec Fribourg ont subi un coup d’arrêt brutal.

L’Olympique de Marseille explore d’autres alternatives

Le journaliste de SkySports Florian Plettenberg rapporte que ces négociations sont désormais interrompues. Les exigences du club allemand ne facilitent pas la tâche à Marseille. L’Eintracht Francfort s’est aussi immiscé dans le dossier. Cette concurrence féroce en Bundesliga complique davantage ce dossier.

🚨👀 Noah Atubolu and Olympique Marseille were in advanced negotiations, but the deal has been paused for now since the weekend.



Eintracht Frankfurt have had the 24 y/o goalkeeper on their list since it became clear that he wants to leave SC Freiburg, as revealed on our Transfer… pic.twitter.com/0sDdNLHbme — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 20, 2026

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L’OM est contraint de revoir ses plans pour remplacer Geronimo Rulli. Les dirigeants marseillais Stéphane Richard et Grégory Lorenzi étudient déjà d’autres alternatives pour ce poste.