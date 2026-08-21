Mercato PSG : 70 M€, Liverpool lâche un dossier à Paris ?

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Le mercato du PSG connaît un nouveau rebondissement. Liverpool aurait décidé de se retirer du dossier Ibrahim Mbaye pour une autre cible en attaque.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye trop cher, Liverpool se tourne vers un autre ailier

Le Paris Saint-Germain et Liverpool se livrent à un intense mano a mano sur ce mercato. Les Reds cherchent à compenser le départ de Mohamed Salah et potentiellement celui de Cody Gakpo. Leur priorité à ce poste se nomme Bradley Barcola. Sauf que le PSG ne compte pas brader son ailier tricolore.

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Le club anglais était aussi associé à Ibrahim Mbaye. Un accord entre le joueur de 18 ans et Liverpool avait un temps été évoqué. Les exigences du PSG ont considérablement refroidi les ardeurs britanniques. La valorisation du jeune ailier sénégalais aurait grimpé jusqu’à atteindre les 70 millions d’euros. Un prix excessif pour les Reds.

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Ce mur financier pousse les dirigeants anglais à réorienter en partie leurs priorités. The Athletic rapporte que le club de la Mersey a formulé une première offre 58 millions d’euros pour Yankuba Minteh, l’ailier gambien de Brighton. Même si cette offensive de Liverpool n’a pas encore abouti à un accord, la piste Mbaye s’éloigne. Cela laisse planer le doute sur le futur proche du titi parisien à l’approche de la clôture du mercato.