Mercato OM : Sunderland vise un double deal avec Weah !

L’OM devra surveiller Sunderland de très près. Le club anglais tente de signer Timothy Weah après avoir conclu un accord avec Igor Paixao.

Mercato OM : Sunderland fonce aussi sur Timothy Weah

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L’Olympique de Marseille traverse une fin de mercato très tendue. L’euphorie du succès face au RC Strasbourg (4-0) a laissé place à des dissensions internes. Le propriétaire Frank McCourt tente de réduire la masse salariale du club.

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Igor Paixao est même proche de faire ses valises pour la Premier League. Sunderland ayant décroché un accord verbal pour son transfert. Mais le club britannique ne compte pas s’arrêter là. Les Black Cats visent un second coup à Marseille. Ils ciblent Timothy Weah.

Un pion essentiel pour Bruno Genesio

L’Equipe assure que Sunderland s’est récemment renseigné sur la situation de l’international américain. Cette approche pourrait dépouiller davantage l’OM. Même même si le joueur de 26 ans est lié au club phocéen jusqu’en juin 2030. Sa valeur marchande est fixée à 20 millions d’euros sur Transfermarkt.

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🚨 Sunderland s’était déjà renseigné sur Timothy Weah cet été. Un dossier distinct de celui d’Igor Paixão.



Selon L’Équipe, la direction de l’OM serait désormais disposée à laisser partir Igor Paixão contre son prix d’achat, soit 30 M€ + 5 M€ de bonus.



C’est le montant proposé… pic.twitter.com/mdnwwRCVtf — Vue Du Vel’ (@VueDuVel) August 27, 2026

Timothy Weah, à l’image d’Igor Paixao, demeure un pion essentiel dans l’esprit de l’entraîneur. Même si Bruno Genesio ne cache plus son immense amertume quant à la tournure des évènements. Il s’attend à perdre entre 3 à 5 joueurs d’ici la clôture du mercato. « C’est une situation difficile à gérer, mais nous devons nous adapter à la réalité financière du club », avait-il confié devant la presse.