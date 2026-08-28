Ligue des Champions : Un tirage corsé pour le FC Barcelone

Le verdict des boules est tombé, et le FC Barcelone connaît désormais l’identité de ses huit adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Si les Blaugrana abordent cette campagne avec de grandes ambitions , le calendrier réservé par le tirage au sort s’annonce particulièrement périlleux. Entre retrouvailles attendue , chocs à domicile et déplacements pièges dans des enceintes volcaniques, les Catalans devront aborder tout leur match comme ci c’était des finales et ne sous estimer personne pour ainsi décrocher une qualification directe en huitièmes de finale .

FC Barcelone : Le PSG au Parc des Princes et City au Camp Nou

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Le premier grand frisson de cette phase de ligue viendra incontestablement du déplacement au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui considérée comme l’une des plus grandes rivalités football actuel, cette affiche sur le terrain du double champion d’Europe en titre promet du beau football du spectacle et une tension palpable. Le monde du football attend cet affrontement avec impatience avec une multitude de star sur le terrain comme le dernier Ballon d’or Dembélé le génie espagnol Yamal le meilleur joueur de la dernière ligue des champions Kvaratskhelia ou le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026 Rodri.

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Outre ce choc à l’extérieur face au PSG, le FC Barcelone devra également se défaire de Manchester City au Camp Nou. La venue des hommes d’Enzo Maresca représente un autre véritable test pour mesurer l’assise collective des Blaugrana. Devant leurs supporters, les Barcelonais accueilleront également trois autres formations joueuses : le Feyenoord Rotterdam, Aston Villa ainsi que le petit nouveau italien de Como, bien décidé à jouer crânement sa chance pour sa première participation sous la houlette du coach Cesc Fabregas l’ancien joueur formé à la Masia.

L’enfer de Galatasaray et des déplacements périlleux

Si le programme à domicile s’apparente à une succession de grands rendez-vous, les rencontres à l’extérieur s’annoncent tout aussi redoutables. En plus du voyage à Paris, l’un des principaux problèmes sera le déplacement très compliqué sur la pelouse de Galatasaray. Dans le chaudron bouillant d’Istanbul, poussé par un public parmi les plus hostiles d’Europe, le Barça devra faire preuve d’une efficacité dans les deux surfaces et d’une attitude conquérante pour ne pas tomber dans le piège stambouliote mené par son numéro 9 de classe mondiale Victor Osihmen. La saison dernière, le club turc avait d’ailleurs prouvé sa capacité à faire tomber un grand d’Europe en s’offrant le scalp de Liverpool à domicile.

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Pour compléter leurs voyages, les Catalans devront également négocier un duel délicat au Portugal face au Sporting Lisbonne qui avait notamment battu le PSG de Luis Enrique la saison dernière, sans oublier leur long périple sur le terrain du Sabah FK, le surprenant club azerbaïdjanais qui effectue lui aussi ses grands débuts dans la compétition.

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Loin d’être un parcours de santé, ce tirage au sort impose une exigence maximale dès les premières journées. Entre le choc au sommet face au PSG Man City et les déplacements piégeux le FC Barcelone est prévenu : la route vers la victoire finale sera parsemée d’embûches.