Mercato PSG : Xabi Alonso veut un cadre d’Enrique à Chelsea

Taulier du milieu de terrain du PSG, mais moins spectaculaire que Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz aurait une touche à Chelsea, où le nouveau manager, Xabi Alonso, le voudrait absolument lors de ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Xabi Alonso cible Fabian Ruiz pour renforcer son milieu

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À un an de la fin de son contrat et toujours pas prolongé, Fabian Ruiz attire tout logiquement des convoitises. Les Blues seraient les derniers à s’être positionnés pour le numéro 8 du PSG. D’après les informations divulguées par le tabloïd britannique The Mirror, le nom de l’ancien joueur du SSC Naples serait évoqué en interne du côté de Stamford Bridge.

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Les dirigeants du club londonien anticiperaient notamment un possible départ d’Enzo Fernandez vers le Real Madrid, et chercheraient dès maintenant un successeur capable de tenir l’entrejeu. Le profil de Ruiz, lui, coche les cases.

Apprécié par Luis Enrique pour sa capacité à compenser, à lire le jeu, à gérer le tempo et à être polyvalent, l’international espagnol pourrait donc décider de quitter le Paris SG afin de s’offrir un autre challenge chez un autre cador européen, à 30 ans révolus.

Chelsea prépare une offre de 20M€

La presse espagnole évoque depuis des mois un seuil situé entre 30 et 40 millions d’euros pour ouvrir la porte. Une somme qui n’effraierait ni Chelsea ni l’Atlético Madrid, l’autre prétendant déclaré, où Diego Simeone verrait en Fabian Ruiz un complément idéal pour son milieu de terrain. Reste un paramètre que beaucoup oublient : le joueur du PSG lui-même.

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Fabian Ruiz n’a jamais caché son attachement au Betis Séville, le club de ses débuts, et envisagerait plutôt de revenir vers le Betis Séville s’il devait changer de club. Mais un dernier gros contrat en Premier League, championnat qu’il n’a pas encore connu après avoir évolué en Espagne, en France et en Italie, pourrait aussi le tenter. D’autant que son pied gauche soyeux aurait tapé dans l’oeil d’un Xabi Alonso qui va avoir carte blanche pour recruter cet été.

Le joueur ibérique a connu plusieurs pépins physiques cette saison. Malgré ces difficultés, il a répondu présent lorsqu’il était disponible. Ruiz a inscrit deux buts. Il a également délivré cinq passes décisives. Il a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG. Sa vision du jeu et sa qualité de passe séduisent toujours les recruteurs européens. Son expérience représente aussi un atout majeur.

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Selon The Mirror, les dirigeants de Chelsea estiment qu’une offre à hauteur de 20 millions d’euros, pour un joueur qui sera libre à l’été 2027, serait une bonne mise de départ. Le feuilleton Fabian Ruiz ne fait peut-être que commencer.