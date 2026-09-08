Mercato FC Nantes : Négociation en cours pour le retour de Patrik Carlgren

Le FC Nantes tient déjà le nom de son prochain renfort au poste de gardien de but. Patrik Carlgren dit oui pour faire son retour chez les Canaris.

Mercato FC Nantes : Kita discute avec Patrik Carlgren

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Touché au genou jeudi dernier lors de l’entraînement, le jeune Alexis Mirbach laisse un vide dans la hiérarchie des gardiens du FC Nantes. Face à cette tuile, la direction des Canaris explore la piste d’un ancien de la maison : le portier suédois Patrik Carlgren, selon Ouest-France.

Des discussions sont en cours pour concrétiser ce come-back imprévu sur les bords de l’Erdre. Libre de tout contrat, Patrik Carlgren verrait d’un très bon œil ce retour à La Jonelière. Son premier passage sous le maillot jaune et vert, entamé durant l’été 2024 après des expériences marquantes au Konyaspor puis au Randers FC, n’avait pas franchement marqué les esprits.

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Cantonné à un rôle de doublure, il avait dû se contenter de trois petites apparitions en Ligue 1 la saison dernière avant de voir son bail prendre fin sans proposition de prolongation. Entraîné récemment avec son ancienne équipe de l’AIK en Suède sans pour autant y signer d’engagement, Carlgren conserve une forme physique optimale et une disponibilité immédiate.

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Selon les informations d’Ouest-France, Nantes a rapidement pris attache avec son entourage pour sceller un accord. Patrik Carlgren sera le joker et peut-être il pourrait prendre la place de numéro 1. Les négociations progressent bien, et l’expérimenté suédois pourrait effectuer son grand retour en Loire-Atlantique.