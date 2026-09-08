OM : Genesio récupère un renfort surprise face au PSG ?

Une bonne nouvelle se profile pour l’OM avant le Classique contre le PSG. Bruno Genesio devrait récupérer un renfort important au milieu.

OM : Bruno Genesio devrait récupérer un milieu face au PSG

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Le calendrier ne laisse aucun répit à l’Olympique de Marseille en ce mois de septembre. Les hommes de Bruno Genesio iront défier le Stade Rennais ce vendredi avant de se rendre sur la pelouse du Besiktas en Ligue Europa. Ce sprint se conclura le 20 septembre avec la réception du Paris Saint-Germain. En attendant ce premier Classique de la saison, l’OM cherche des solutions pour solidifier son entrejeu.

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Les prestations du trio Abdelli-Hojbjerg-Gomes face à Monaco et Paris FC ont profondément déçu. Pour remédier à ces carences au milieu, Bruno Genesio dispose d’une marge de manœuvre très limitée. En dehors du jeune Nouhoum Kamissoko, le technicien espérait pouvoir compter sur Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi. Ces deux derniers ont rejoint l’infirmerie de l’OM suite au déplacement catastrophique en Principauté.

Tochukwu Nnadi vers un retour plus tôt que prévu

Touché à une cuisse pour l’un et victime d’une torsion au genou pour l’autre, ils doivent observer de longues semaines de repos. Sauf qu’un fol espoir entoure le cas du milieu nigérian. Alors que le corps médical préconisait une intervention chirurgicale, Tochukwu Nnadi s’y est opposé. Le joueur de 23 ans et son entourage ont fait le choix d’un protocole de soins et un travail individuel intensif.

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La Provence assure que le Super Eagle compte écourter sa convalescence pour effectuer un retour surprise face au PSG. Un pari des plus audacieux, mais qui permettrait à Bruno Genesio de s’appuyer sur un renfort de poids au milieu. Reste à savoir si Tochukwu Nnadi sera opérationnel à temps pour ce choc au Vélodrome. L’idée d’un retour après la trêve internationale n’est pas écartée.