Vente FC Nantes : De nouvelles révélations tombent  

Waldemar Kita aurait signé une lettre d’intention (LOI). Ce document relance la vente du FC Nantes.

FC Nantes : Kita aurait signé, la vente se précise

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La vente du FC Nantes s’accélère. Selon Thibaud Vézirian, Waldemar Kita aurait déjà signé une lettre d’intention (LOI) avec un potentiel acquéreur. Une information qui, si elle se confirme, placerait le dossier à un stade avancé.

Le propriétaire nantais avait récemment évoqué publiquement l’existence de trois offres pour le club. De son côté, Thibaud Vézirian avance une autre lecture de la situation. Le journaliste affirme que Waldemar Kita aurait déjà apposé sa signature sur une LOI. Ce contrat engage le vendeur et l’acheteur potentiel dans des négociations exclusives. Il ne scelle pas la cession du club, mais valide une étape importante.

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Pour Vézirian, cette signature montrerait surtout que le dossier pourrait être bien plus avancé que ne le laisse entendre la communication publique autour du FC Nantes. Le journaliste s’est d’ailleurs montré très critique envers Waldemar Kita sur les réseaux sociaux.

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Vézirian fait également référence aux précédentes tentatives de vente du club. Il évoque notamment un épisode durant lequel une demande de commission supplémentaire aurait, selon lui, contribué à faire échouer une opération au dernier moment. Les déclarations publiques de Waldemar Kita et les affirmations de Thibaud Vézirian dessinent donc deux versions différentes du dossier.

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Le président nantais parle de trois offres, tandis que le journaliste assure qu’une LOI aurait déjà été signée. Après plusieurs années de rumeurs et de rebondissements, cette nouvelle sortie pourrait néanmoins relancer les spéculations autour de l’avenir du FC Nantes. Le club nantais est-il enfin proche d’un changement de propriétaire ? Pour l’heure, aucune vente n’a été officiellement annoncée.