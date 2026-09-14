Mercato ASSE : Strahinja Stojkovic quitte officiellement Saint-Étienne

Strahinja Stojkovic quitte officiellement l’ASSE et rejoint l’OFK Belgrade en prêt jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, sans option d’achat. Le latéral droit serbe de 19 ans retourne ainsi dans son pays après une première saison compliquée à Saint-Étienne, où il n’a disputé que deux rencontres avec l’équipe première.

Mercato ASSE : Stojkovic retourne en Serbie

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L’ASSE a officialisé le départ temporaire de Strahinja Stojkovic. Le club stéphanois a trouvé un accord avec l’OFK Belgrade pour le prêt de son défenseur jusqu’à la fin de l’exercice 2026-2027. « L’ASSE et l’OFK Belgrade (Serbie) ont trouvé un accord pour le prêt sans option d’achat de Strahinja Stojkovic jusqu’à la fin de saison 2026/2027 », a indiqué le club dans son communiqué. Le joueur va donc retrouver le championnat serbe sous les couleurs de l’OFK, sixième du dernier exercice de Jelen SuperLiga.

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En rejoignant l’OFK Belgrade, le jeune défenseur repart dans un championnat qu’il connaît déjà. Il pourra y poursuivre la saison avant de revenir dans le Forez à l’issue de son prêt. L’ASSE lui a d’ailleurs adressé une « Bonne saison. » Le latéral serbe va désormais tenter de profiter de cette nouvelle étape avec l’OFK Belgrade.

Un temps de jeu limité à Saint-Étienne

Arrivé dans le Forez à l’été 2025 en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade, Strahinja Stojkovic n’est pas parvenu à s’imposer avec l’équipe première de l’ASSE. L’international serbe U19 n’a disputé que deux rencontres sous le maillot stéphanois, pour un total de 67 minutes de jeu.

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ℹ️ L’ASSE et l'OFK Belgrade (Serbie) ont trouvé un accord pour le prêt sans option d'achat de Strahinja Stojkovic jusqu'à la fin de saison 2026/2027.



Le défenseur rejoint ainsi le sixième du dernier exercice de la Jelen SuperLiga.



Bonne saison Strahinja ! pic.twitter.com/67YxVnta0v — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 14, 2026

Le latéral droit a principalement évolué avec la réserve de l’ASSE, en cinquième division française, durant sa première saison. En début de nouvel exercice, il figurait encore sur le banc lors des trois premières journées de championnat, sans toutefois entrer en jeu. Ce prêt à l’OFK Belgrade lui offre donc l’occasion de retrouver le championnat serbe et de bénéficier d’un nouveau contexte. Pour l’ASSE, l’opération ne comporte aucune option d’achat, ce qui signifie que Stojkovic reste lié au club stéphanois.