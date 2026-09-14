Accueil - ASSE - ASSE : Le Cardinal lance un message fort après Dunkerque

‎‎L’ASSE a subi sa première défaite de la saison en Ligue 2 samedi soir à Dunkerque (2-1), après cinq victoires consécutives. Titulaire en défense, Julien Le Cardinal a immédiatement appelé ses partenaires à ne pas s’attarder sur ce premier coup d’arrêt.

‎‎ASSE : Un revers à Dunkerque, pas un naufrage

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‎‎Le scénario avait pourtant bien commencé pour les Verts. Augustine Boakye avait permis à l’ASSE de prendre l’avantage juste avant la pause, mais Dunkerque a finalement renversé la rencontre pour infliger aux Stéphanois leur premier revers du championnat.

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‎‎Au coup de sifflet final, Julien Le Cardinal n’a pas cherché d’excuse. Le défenseur de 29 ans, interrogé par ASSE.TV, a préféré regarder devant plutôt que de transformer cette défaite en crise. Un choix de communication qui en dit long sur l’état d’esprit du vestiaire.

‎‎Le Cardinal refuse de tirer la sonnette d’alarme

‎‎Julien Le Cardinal a surtout insisté sur la difficulté de la rencontre et sur les éléments positifs à conserver. « Le championnat n’est pas facile, parce que ça a été très compliqué de venir jouer ici », a-t-il avoué. Pour lui, ce revers ne doit donc pas effacer le travail accompli depuis le début de la saison.

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‎‎Son discours s’est ensuite voulu particulièrement mobilisateur : « Ce n’est pas parce que nous sommes tombés qu’il ne faut pas nous relever ou qu’il faut tout jeter. Nous avons aussi fait de bonnes choses. » Le message est clair. Pas question de laisser une soirée compliquée contaminer une dynamique construite sur les cinq premières journées.

‎‎Le message est déjà tourné vers Metz

‎‎Le calendrier ne laisse d’ailleurs guère de temps aux Stéphanois pour ruminer. L’AS Saint-Etienne doit rapidement préparer son prochain déplacement, avec une affiche contre le FC Metz annoncée dès le week-end suivant.

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‎‎Julien Le Cardinal l’a parfaitement résumé : « Il faut maintenant vite passer à autre chose et travailler pour le week-end prochain. » Il ajoute : « Nous avons tous un objectif, et cet objectif est dans la tête de tout le monde. Il ne faut pas rester sur cette défaite. »

‎‎Cinq victoires avant le premier accroc

‎‎Le contexte permet de relativiser ce résultat. Avant Dunkerque, l’ASSE avait remporté ses cinq premières rencontres de Ligue 2. Cette série avait installé les Stéphanois parmi les équipes capables d’assumer rapidement leurs ambitions, rendant forcément cette première défaite plus visible.‎

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‎Le prochain rendez-vous permettra donc surtout de mesurer la réaction du groupe. Comme l’a souligné Julien Le Cardinal : « Ça arrive. Il va falloir travailler dur cette semaine pour préparer le déplacement du week-end prochain. » Après un premier coup de frein, la réponse des Verts sera particulièrement scrutée.