Accueil - PSG - Mercato PSG : Gonçalo Ramos se vide après son départ cet été

Après trois saisons sous le maillot du PSG, Gonçalo Ramos a rejoint l’AC Milan cet été contre un chèque de 75 millions d’euros. Pour le site officiel de l’UEFA, l’attaquant de 25 ans est exprimé sur son ancien club.

Mercato : Gonçalo Ramos remercie le PSG et Luis Enrique

La suite après cette publicité

Transféré à l’AC Milan lors du dernier mercato estival, Gonçalo Ramos a quitté le Paris Saint-Germain sans être parvenu à s’y imposer comme un titulaire indiscutable au poste de numéro 9. Pour autant, l’ancien avant-centre du Benfica Lisbonne estime avoir beaucoup appris sur le plan sportif et mental durant son passage dans la capitale. L’international portugais a surtout salué son ancien coach Luis Enrique pour lui avoir permis de franchir un cap dans sa progression.

Lisez aussi : Mercato PSG : Grosse surprise pour remplacer Gonçalo Ramos !

« J’ai beaucoup appris, sur et en dehors du terrain, de mon entraîneur Luis Enrique et de certains des meilleurs joueurs du monde qui évoluent à Paris. Ce que je peux apporter ici, c’est une partie de ce que j’ai appris avec eux, en essayant d’insuffler ce même esprit de compétition et d’aider l’équipe à développer cette mentalité.

À voir

Mercato OM : Darryl Bakola donne des regrets à Marseille ?

Nous voulons gagner, nous ne sommes pas là que pour jouer : nous voulons remporter toutes les compétitions », a confié Gonçalo Ramos à la veille du match de Ligue Europa entre l’AC Milan et son club formateur, le Benfica. Auteur de 45 buts en 131 matchs toutes compétitions confondues, le compatriote de Cristiano Ronaldo ne regrette rien de ses trois ans passés à Paris.

Ramos : « J’ai fini par prouver ma valeur de cette façon »

Quelques mois après son départ, Gonçalo Ramos est revenu sur son rôle de supersub au Paris Saint-Germain. Lui qui a marqué pour sortir l’équipe parisienne de bien de situations compliquées avoue avoir joué ce rôle sans complexe jusqu’à gagner l’amour et le respect des supporters parisiens.

Lisez aussi : Mercato PSG : Grosse fake news pour Gonçalo Ramos ?

« C’était en quelque sorte mon rôle là-bas. Je n’ai pas souvent été titulaire, j’ai fini par jouer souvent en tant que remplaçant et j’ai dû relever le défi de cette manière. Je n’ai jamais baissé les bras parce que j’étais remplaçant et j’ai fini par prouver ma valeur de cette façon », a déclaré le natif d’Olhão.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Gonçalo Ramos tient une offre surprenante !

À voir

RC Lens : Dino Toppmöller écarté, les raisons de son départ dévoilées

Mercato : Le prochain club de Gonçalo Ramos déjà connue ?

Au-delà de sa progression individuelle, le Portugais assure avoir quitté Paris avec une mentalité différente. Une culture de la victoire qu’il souhaite désormais transmettre à ses nouveaux coéquipiers.