OL : Forte mobilisation autour de Fonseca contre Anderlecht

L’Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca pourra compter sur près de 1 000 supporters pour son déplacement à Anderlecht, mercredi à 21 heures, lors de la première journée de la phase de ligue de Ligue Europa. Après leur absence à Paris le week-end dernier, les supporters lyonnais seront bien présents au Lotto Park pour accompagner les hommes de Paulo Fonseca.

OL : Fonseca peut se réjouir, un millier de supporters attendus à Bruxelles

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L’OL lance sa campagne européenne mercredi soir en Belgique avec un parcage qui devrait être bien rempli. D’après Le Progrès, près d’un millier de supporters lyonnais feront le déplacement jusqu’à Bruxelles pour assister à la rencontre face à Anderlecht.

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Cette présence est autorisée quelques jours après un déplacement à Paris auquel les supporters de l’OL n’avaient finalement pas pu participer. Des raisons logistiques, liées à l’éventualité d’un arrêté d’interdiction de déplacement finalement autorisé mais trop tardivement, avaient empêché leur venue dans la capitale française. Cette fois, les Gones pourront donc compter sur un soutien conséquent pour leur retour sur la scène européenne.

Une amitié de longue date avec les supporters d’Anderlecht

Ce déplacement aura également une dimension particulière dans les tribunes. Les Lyon 1950 et les Mauves Army d’Anderlecht entretiennent en effet une amitié depuis de nombreuses années. Cette proximité entre les deux groupes avait notamment été mise à l’honneur le 22 mars dernier au Groupama Stadium. Une grande banderole avait alors été déployée dans le Virage Sud pour célébrer les vingt ans de cette amitié.

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Sur le terrain, les joueurs de Paulo Fonseca tenteront de débuter cette nouvelle campagne de Ligue Europa par un résultat positif. Éliminé en barrages de Ligue des Champions, l’OL retrouve donc la C3 avec l’ambition de bien entrer dans cette phase de ligue. Les Lyonnais restent notamment sur une élimination face au Celta Vigo en huitièmes de finale de la Ligue Europa la saison dernière.

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