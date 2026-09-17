Accueil - Stade Rennais - Stade Rennais : Franck Haise, la malédiction continue en Ligue Europa

La malédiction européenne semble poursuivre Franck Haise. Le Stade Rennais a été tenu en échec par le Sturm Graz. Ce résultat décevant prolonge la série noire du technicien breton en Ligue Europa.

Stade Rennais : La série noire de Haise en Ligue Europa se poursuit

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17 matchs, zéro victoire. Le bilan de Franck Haise en Ligue Europa n’est pas solide. Mercredi soir, le Stade Rennais n’a pas trouvé la faille face aux Autrichiens. Les Rouge et Noir et le Sturm Graz se sont séparés sur un score nul (0-0). Cette série noire poursuit l’entraîneur breton depuis plusieurs saisons déjà.

Avant de poser ses valises en Bretagne, le technicien tricolore avait échoué à décrocher le moindre succès dans cette compétition. Il avait d’abord dirigé deux rencontres indécises sur le banc du RC Lens. Plus tard, avec l’OGC Nice, la malédiction s’est prolongée durant quatorze rencontres consécutives. En comptant ce nouveau revers en Autriche, le constat devient lourd. Aucun entraîneur dans l’histoire du tournoi n’a affiché une telle longévité sans jamais goûter aux trois points.

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Pourtant, le contenu du match d’hier soir laisse d’immenses regrets aux supporters rennais. Les Rouge et Noir ont bien dominé les débats au Stadion Graz-Liebenau. Ils ont pilonné la cage adverse sans trouver la faille. Les chiffres illustrent parfaitement ce manque d’efficacité offensive dans le dernier geste.

Tirs tentés par Rennes : 23 tentatives. Tirs tentés par Graz : 11 tentatives. Résultat final : 0-0. Bilan comptable : 1 point glané à l’extérieur. Malgré une nette supériorité sur le terrain, la concrétisation a cruellement fait défaut aux Bretons. Les joueurs ont tout tenté pour forcer la décision, mais la réussite a fui l’attaque rennaise du début à la fin de la partie.

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Interrogé à chaud au micro de Canal+, le patron du banc rennais a choisi de désamorcer la tension avec une pointe d’ironie. Plutôt que de s’effondrer face à ce chiffre embarrassant, l’ancien coach lensois a préféré sourire de la situation devant les caméras. « Ma première victoire en Ligue Europa ? Revenez la prochaine fois, on réessaye », a-t-il dit.

Cette déclaration montre bien la volonté du technicien de protéger son groupe. Il sait pertinemment que la pression médiatique peut paralyser ses joueurs. En dramatisant le moins possible cette anomalie statistique, Haise tente d’insuffler de la sérénité au sein de son vestiaire. Il préfère fixer l’attention sur la progression collective plutôt que sur sa propre série négative.

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L’opportunité de briser définitivement cette spirale se présentera très bientôt. Le Stade Rennais retrouvera son public du Roazhon Park lors de la deuxième journée de cette phase de ligue. Pour cette prochaine échéance européenne programmée le 15 octobre, les Bretons accueilleront les Grecs d’OFI Crète. Ce rendez-vous à domicile offrira l’occasion idéale de décrocher enfin ce succès tant attendu.