Le PSG accélère pour faire venir Mayra Ramirez de Chelsea

Le mercato féminin ferme ses portes dans quelques heures, mais le PSG n’a pas dit son dernier mot pour Mayra Ramirez. Les dirigeants parisiens intensifient les négociations avec Chelsea pour finaliser sa signature à temps.

Mercato : Le PSG négocie avec Chelsea pour Mayra Ramirez ?

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Le Paris Saint-Germain ne néglige aucun front. Son équipe masculine a monopolisé l’attention cet été grâce à des ventes record. Bradley Barcola a notamment été cédé à Liverpool pour 145 millions d’euros. Sa section féminine est elle-aussi proche de frapper un gros coup. Benjamin Quarez assure le PSG accélère la cadence pour recruter Mayra Ramirez de Chelsea.

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Les négociations s’intensifient en coulisse entre la direction du Paris SG et celle des Blues. Les responsables parisiens tentent d’obtenir un accord total à quelques heures de la clôture du mercato. Si cela venait à aboutir, ils réaliseraient l’une des plus grosses opérations de l’intersaison. Le recrutement de Mayra Ramirez confirmerait ainsi les hautes ambitions du PSG féminin pour l’exercice en cours.

Un transfert record à l’été 2024 ?

Cette offensive du Paris Saint-Germain s’inscrit dans la continuité d’un recrutement bien mené. Les Rouge et Bleu ont d’ores et déjà officialisé l’arrivée de la défenseure serbe Andjela Krstic. L’attaquante française Naomie Feller aussi rejoint le club. L’arrivée de Mayra Ramirez viendrait parachever ce travail de fond.

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Elle offrirait à l’entraîneur Paulo César un atout offensif de premier plan. Notons que Mayra Ramirez s’était illustrée en janvier 2024 en devenant, à l’époque, le transfert le plus cher de l’histoire du football féminin. Chelsea avait déboursé près de 500 000 euros pour la déloger de Levante. Même si ce record a depuis été éclipsé.

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Paris met les bouchées doubles. « À quelques heures de la fermeture du mercato, Paris se reveille ! Le PSG s’active pour tenter de recruter Mayra Ramirez, l’attaquante de Chelsea, et a déjà pris contact avec les Blues », a posté le compte Paris Teams.

Des soucis physiques précipitant son départ ?

Sa dernière saison a toutefois été lourdement perturbée par une longue blessure. Cela a freiné son élan sous les couleurs de Chelsea. L’internationale colombienne de 27 ans avait renoué les terrains lors des derniers mois de compétition. Rien n’est encore acquis. Plusieurs obstacles se dressent encore sur la route des dirigeants du PSG.

Il faudra de s’entendre avec les Blues sur l’indemnité de transfert. Ceux-ci ne comptent brader leur joueuse dont le bail expire en juin 2028. Le PSG devra aussi convaincre l’attaquante colombienne de rallier l’Hexagone. La mission est immense. L’horloge tourne à un rythme effréné et chaque minute compte. Les prochaines heures seront absolument décisives pour acter ou non l’arrivée de cette recrue XXL dans la capitale.