Accueil - Stade Rennais - Stade Rennais : Une bonne nouvelle tombe pour Haise avant Lyon

Un cadre du Stade Renais est de retour pour affronter Lyon en Ligue 1. Le coach Franck Haise dispose donc d’un effectif au complet. Le match sera intense au Groupama Stadium.

Stade Rennais : Przemysław Frankowski titulaire face à Lyon ?

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Match intense au Groupama Stadium. Le Stade Rennais attend de pied ferme Lyon pour la 5e journée de Ligue 1. C’est une affiche de haut de tableau qui promet de l’intensité. Pour ce choc, Franck Haise peut sourire, selon Ouest-France.

Le technicien rennais dispose d’un groupe au complet. Seul Alidu Seidu manque à l’appel. Le défenseur prépare en effet son prêt à l’OGC Nice. Touché aux adducteurs lors du choc contre Marseille, Przemysław Frankowski semblait très incertain.

Sa blessure s’avère heureusement moins grave que redouté. Le joueur polonais a repris l’entraînement jeudi. Il s’est exercé avec les éléments remplaçants lors de la séance en Slovénie. Rennes boucle ce vendredi son stage de préparation à Maribor, puis s’envolera vers Lyon.

Le Stade Rennais au complet pour affronter Lyon ?

Le coach rennais précise la situation de son effectif. Tout le groupe reste mobilisé. Dix-sept joueurs ont effectué une séance légère de récupération, tandis que douze éléments ont travaillé plus intensément sur le terrain. L’infirmerie se vide au meilleur des moments pour le club breton.

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Cette rencontre précède la trêve internationale. Plusieurs Rennais rejoindront leurs sélections nationales dès le coup de sifflet final. Abdelhamid Ait Boudlal rejoindra le Maroc. Lamine Belazzoug a reçu sa convocation pour l’Algérie. Alan Do Marcolino s’envolera vers le Gabon. D’autres sélectionneurs annonceront leurs listes dans la journée, y compris l’équipe de France.

Lyon se méfie du Stade Rennais ?

Côté lyonnais, la méfiance domine. De retour d’Autriche après un nul face au Sturm Graz, les Bretons inspirent le respect. L’OL pointe à huit unités, deux points derrière les dix unités glanées par Rennes. En conférence de presse, le latéral brésilien Abner met en garde ses coéquipiers. Il qualifie le Stade Rennais de grosse équipe, très solide physiquement et collectivement rodée.

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Pour Abner, l’OL devra maintenir un niveau d’intensité maximal du début à la fin de la partie. Les Lyonnais ont souffert en fin de match mercredi contre Anderlecht, malgré leur succès deux buts à un en Ligue Europa. Le latéral refuse toutefois de voir dans cette réception un test unique. Chaque rencontre reste une épreuve d’après lui. La clé du succès reposera sur le collectif lyonnais, face à un rival breton fort de trois victoires de rang en championnat.

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L’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca bénéficie lui aussi d’un groupe riche. Le technicien portugais a largement fait tourner son effectif en Coupe d’Europe. Il admet d’ailleurs un vrai casse-tête pour composer sa liste de vingt joueurs. La concurrence s’annonce rude dans le Rhône. Franck Haise, de son côté, privilégie la continuité. Il n’avait procédé qu’à trois changements entre la victoire face à l’OM et le déplacement en Autriche.