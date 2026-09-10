OM : Amine Harit confirme des négociations à Marseille

Entré dans sa dernière année de contrat, Amine Harit pourrait quitter l’OM à l’issue de cet exercice. L’attaquant marocain a néanmoins échangé avec la direction phocéenne concernant sa situation actuelle.

OM : Amine Harit confirme des négociations avec la direction

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L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato estival pour le moins inédit. Aucune recrue n’a été signée, tandis que onze joueurs ont quitté le navire cet été. Ce dégraissage massif reste insuffisant pour satisfaire aux exigences de la DNCG. La direction de l’OM tente à présent une autre solution : la renégociation à la baisse de certains salaires.

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Amine Harit n’est pas épargné par cette mesure. Le milieu offensif marocain percevrait environ 275 000 mille euros par mois. Un salaire conséquent pour les finances de l’OM. Le joueur de 29 ans a lui-même confirmé ces pourparlers en conférence de presse. Il a reconnu l’existence d’échanges avec sa direction, sans pour autant dévoiler les détails.

Quelques réticences dans le vestiaire

« L’histoire des gros salaires ? Il y a eu des discussions avec le club. Par respect pour le club, je ne vais pas m’attarder dessus ici (…) On verra plus tard », a-t-il déclaré. Notons que cette démarche s’inscrit dans la stratégie globale voulue par Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM exige des efforts collectifs de la part des plus gros salaires du vestiaire.

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Un certain Pierre-Emile Hojbjerg aurait déjà accepté de baisser ses émoluments de façon conséquente. Pour le moment, l’issue de ces tractations reste entourée de mystère. Certains éléments afficheraient des réticences légitimes. Les prochaines seront donc décisives pour assainir les comptes de l’OM avant le rendez-vous avec la DNCG.