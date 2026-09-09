ASSE : Ian Cathro s’appuie sur quatre cadres indiscutables

‎Après cinq journées de Ligue 2, Ian Cathro a déjà dessiné une hiérarchie claire à l’ASSE, avec quatre joueurs présents sur l’intégralité des 450 minutes disputées. Quatre joueurs qui forment ainsi le socle le plus stable d’un début de saison marqué par cinq victoires.

‎ASSE : La colonne vertébrale que Cathro ne touche presque pas

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‎Les premières semaines de compétition ont livré un enseignement particulièrement net : Ian Cathro fait confiance à un noyau dur. Gautier Larsonneur dans les buts, Julien Le Cardinal en défense, Sohaib Naïr à ses côtés et Áron Csongvai au milieu ont tous joué depuis le lancement du championnat. Cinq matches, 450 minutes chacun. Difficile de faire plus limpide.

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‎Cette continuité n’est pas anodine. L’ASSE a dû composer avec des blessures, des retours progressifs et les mouvements du mercato, mais le technicien écossais a conservé une ossature relativement fixe. Lors de la deuxième journée contre Clermont, le club confirmait d’ailleurs le même onze de départ que face à Sochaux.

‎Quatre hommes, quatre fonctions dans le projet

‎Larsonneur apporte son expérience derrière une défense où Le Cardinal joue également un rôle de patron. À seulement quelques semaines de ses débuts officiels sous les couleurs stéphanoises, Naïr a rapidement gagné la confiance du staff. Son association avec le capitaine s’est installée sans attendre. Au milieu, Csongvai apparaît comme l’autre point fixe du dispositif.

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Derrière ce quatuor, Kévin Pedro n’est pas très loin : 437 minutes au compteur. Maxime Bernauer suit avec 399 minutes. Les chiffres racontent donc une histoire simple : Ian Cathro privilégie d’abord la stabilité dans les secteurs où la moindre hésitation peut coûter cher. Les compositions officielles et les feuilles de match du club confirment cette tendance.

‎Devant, Cathro laisse davantage respirer la concurrence

‎Le contraste est saisissant dans le secteur offensif. Augustine Boakye est le joueur de champ offensif le plus utilisé avec 377 minutes, juste devant Irvin Cardona, à 371, tandis que Thierno Ballo atteint 319 minutes. Tamar Svetlin compte 313 minutes malgré son absence lors de la première journée, selon FotMob d’après les données de temps de jeu arrêtées après la cinquième journée.

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‎La rotation s’accentue ensuite. Zuriko Davitashvili totalise 269 minutes et Jakob Breum 221, ce dernier ayant été freiné par une blessure musculaire. Joshua Duffus, lui, n’a joué que 142 minutes, mais son but contre Montpellier peut modifier la hiérarchie. Autrement dit, devant, rien n’est gravé dans le marbre. Et c’est peut-être précisément ce que souhaite Ian Cathro.

‎Le chiffre qui explique le début de saison des Verts

‎Un élément mérite particulièrement l’attention : vingt joueurs ont déjà participé au championnat après cinq journées. L’ASSE possède donc une profondeur réelle, mais Ian Cathro ne l’exploite pas de manière uniforme. Le secteur défensif reste largement confié aux mêmes hommes tandis que l’attaque offre davantage de possibilités de permutation. ‎Cette méthode peut aussi s’expliquer par les résultats.

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Cinq matches, cinq victoires : difficile de demander à un entraîneur de bouleverser une formule qui fonctionne. Le vrai test arrivera toutefois avec l’accumulation des rencontres et le retour progressif de certains éléments. À ce moment-là, la fidélité de Cathro à son quatuor sera forcément mise à l’épreuve.