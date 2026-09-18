Accueil - OM - L’OM se sépare de Puma pour Adidas : 50M€ en jeu dès 2027

L’OM pourrait accélérer le retour d’Adidas et porter le changement d’équipementier à la saison 2027-2028, un an avant le calendrier initialement envisagé. Le club marseillais chercherait à négocier une sortie anticipée de Puma, alors que le futur contrat avec Adidas est estimé entre 40 et 50 millions d’euros par saison.

OM : Adidas veut déjà reprendre les clés du maillot marseillais ?

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Le scénario était jusqu’ici relativement clair : Puma devait accompagner l’OM jusqu’à l’expiration de son engagement en juin 2028, avant de laisser place à Adidas pour la saison 2028-2029. Un nouveau calendrier commence toutefois à émerger. Selon les informations publiées par Footy Headlines, Marseille chercherait désormais à avancer cette transition d’une année.

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Le dossier reste à distinguer d’une officialisation. Footy Headlines évoque une forte possibilité de voir Adidas devenir l’équipementier de l’OM dès 2027-2028 et affirme que Puma aurait été invité à quitter le partenariat plus tôt que prévu. Pour y parvenir, une résiliation négociée ou le rachat de la dernière année du contrat actuel ferait partie des pistes envisagées.

Marseille prêt à doubler son revenu grâce à Adidas ?

L’enjeu dépasse largement la couleur du maillot. Le contrat actuel de Puma est estimé entre 20 et 25 millions d’euros par saison, tandis que l’accord attendu avec Adidas pourrait atteindre 40 à 50 millions. Une arrivée dès 2027 permettrait donc à Marseille de bénéficier de cette nouvelle manne commerciale un an plus tôt.

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Cette différence explique l’intérêt économique du dossier. Sur une saison, l’écart théorique pourrait atteindre 30 millions d’euros. Sur le haut de la fourchette, le futur partenariat représenterait même deux fois les revenus annuels actuellement associés à Puma. Mais le coût éventuel d’une sortie anticipée et les conditions exactes du nouveau contrat restent inconnus.

Puma face à une sortie avant le coup de sifflet final ?

Puma équipe l’Olympique de Marseille depuis 2018 et son contrat, prolongé en 2021, court actuellement jusqu’en juin 2028. Le scénario d’un départ anticipé ne peut donc pas être considéré comme acquis : il dépend d’un accord entre les différentes parties.

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Le passage à 2027 constitue une accélération encore présentée comme une possibilité. Autrement dit, le maillot 2027-2028 n’est pas encore officiellement dessiné sous les trois bandes. Le football adore les certitudes, mais les contrats, eux, aiment les petites lignes.

Un retour chargé d’histoire pour Marseille ?

Adidas ne débarquerait pas en terrain inconnu. La marque allemande a accompagné l’OM pendant plus de quatre décennies, quasiment sans interruption entre 1974 et 2018, avec notamment le maillot porté lors du sacre européen de 1993. Le retour annoncé avait donc déjà une dimension commerciale et symbolique particulière.

L’accélération vers 2027 ajouterait une autre dimension au dossier. Pour l’OM, elle permettrait potentiellement de capter plus tôt des revenus supérieurs et de préparer plus rapidement une nouvelle identité commerciale. Pour les supporters, elle ouvrirait surtout une nouvelle page dans une histoire vestimentaire qui compte presque autant que le terrain.

Un jackpot bienvenu pour le club phocéen ?

Sur le plan financier, avancer l’arrivée d’Adidas pourrait offrir à l’OM une saison supplémentaire avec un contrat estimé jusqu’à 50 millions d’euros par an, contre 20 à 25 millions actuellement avec Puma. Mais ce gain brut ne doit pas être confondu avec un bénéfice net : les éventuels frais liés à la rupture anticipée de Puma ne sont pas connus.

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Le véritable enjeu sera donc la conclusion de l’accord qui permettra cette transition. Tant que cette étape n’est pas réglée, 2027-2028 reste un scénario envisagé plutôt qu’une certitude contractuelle. Une chose est toutefois déjà établie : le retour d’Adidas à Marseille, initialement attendu pour 2028-2029, pourrait finalement être avancé d’une année.