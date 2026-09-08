PSG : Luis Enrique prévient ses joueurs avant Bratislava

De passage en conférence de presse ce mardi midi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a évoqué la réception du SK Slovan Bratislava, mercredi soir, à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Le technicien espagnol a appelé ses joueurs à faire table rase du passé.

PSG : Luis Enrique ne veut pas minimiser le Slovan Bratislava

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Double champion d’Europe en titre et toujours en quête d’un triplé historique, le PSG lance sa saison en Ligue des Champions ce mercredi soir au Parc des Princes par la réception du SK Slovan Bratislava.

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Après quatre matchs consécutifs sans victoire et une triste treizième place en Ligue 1, l’équipe parisienne aura pour ambition de lancer idéalement sa campagne européenne. Pour autant, si cette affiche semble totalement abordable pour Ousmane Dembélé et ses coéquipiers, Luis Enrique refuse de tomber dans le piège de la facilité.

« C’est la compétition la plus difficile. Combien d’équipes peuvent gagner ? Six, huit, cinq. La différence est très petite. On cherche à faire un très bon démarrage. On va jouer un match apparemment facile, mais il n’y a pas de match facile. Il faut rester concentre », a notamment déclaré l’ancien coach du Barça.

Désireux d’éviter de passer par les barrages cette année, Luis Enrique attend davantage de ses hommes, notamment dans l’efficacité et la concentration. « Je suis tranquille, mais il faut s’améliorer, rester plus concentré. Le football n’est pas un sport juste avec des matchs, où tu mérites plus que l’adversaire et le résultat n’arrive pas. Il faut améliorer notre efficacité et notre capacité à rester concentré », a ajouté Luis Enrique, qui veut repartir de zéro dès ce mercredi contre le club slovaque.

Luis Enrique : « Le passé, c’est le passé »

Obligé de passer par les barrages lors de des deux premiers sacres consécutifs du Paris Saint-Germain, Luis Enrique ne cache pas son ambition de terminer parmi les huit premiers cette saison en Ligue des Champions.

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« Je mets la pression tout le temps. Je voudrais être dans les huit premiers et éviter les barrages. Mais avec ce type d’adversaire, tu vas perdre des points et ce sera difficile de se qualifier, pas seulement dans le top 8, mais aussi dans les 24 », a confié l’ex-sélectionneur de l’Espagne.

Alors que son équipe traverse une période difficile en ce moment, Luis Enrique ne veut pas se réfugier derrière les succès de la saison dernière.

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« Le passé, c’est le passé, il faut renouveler le permis de conduire chaque année. Tout le monde est excité à jouer contre nous. Il faut l’accepter et sortir de notre zone de confort », a lancé le successeur de Christophe Galtier.