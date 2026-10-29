Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Bayern : Michael Olise explose, Harry Kane derrière le Français

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Sans Harry Kane sur la pelouse ni Vincent Kompany sur le banc, le Bayern n’a pas tremblé bien longtemps. Michael Olise a porté le champion d’Allemagne lors de Bayern-Magdebourg (6-1), mercredi soir au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne, avec deux buts et une passe décisive en cinquante minutes.

Bayern-Magdebourg : Olise ouvre, Zukowski fait douter l’Allianz Arena

L’ailier français a lancé la soirée dès la 10e minute, à la conclusion d’un service d’Ismael Saibari. Le pensionnaire de deuxième division a répondu cinq minutes plus tard par Mateusz Zukowski, auteur d’une frappe lointaine qui a fait taire le stade.

Aligné en pointe à la place de Kane, Saibari a remis les Bavarois devant à la 21e minute, servi cette fois par Olise. Le Marocain, recruté au PSV Eindhoven l’été dernier, et le Français se sont trouvés toute la première période. Magdebourg n’était pas loin pour autant : Baris Atik a touché le poteau avant la pause.

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Au retour des vestiaires, Alphonso Davies a obtenu un penalty qu’Olise a transformé d’une Panenka (50e). Davies lui-même (70e), Nathaniel Brown (73e) puis David Santos Daiber, buteur pour ses débuts dans le temps additionnel, ont alourdi l’addition. Le Bayern a cadré 8 de ses 19 tirs.

Aaron Danks sur le banc, Kompany rentré chez lui

Aaron Danks a de nouveau dirigé l’équipe. Victime d’un malaise vendredi, en marge d’un entraînement de la réserve, Vincent Kompany a quitté l’hôpital. Max Eberl, directeur sportif, a évoqué une « irritation des méninges » et parlé de « la meilleure et la plus belle nouvelle pour nous tous ». Kane, sacré Ballon d’Or quelques jours plus tôt, est resté assis, salué par une haie d’honneur de ses coéquipiers à l’échauffement.

Michael Olise, 12 buts et des arguments pour les Bleus

Avec ce doublé, Michael Olise atteint 12 buts toutes compétitions confondues, le meilleur total d’un joueur de Bundesliga cette saison. Une réponse nette après son carton rouge à Stavanger, qui l’avait privé de la réception d’Arsenal en Ligue des champions, comme nous le racontions avant ce match. Neuvième du classement du Ballon d’Or 2026, il devance même Harry Kane au compteur, une rareté depuis l’arrivée de l’Anglais en Bavière, que suit de près notre rubrique football européen.

En équipe de France, il a déjà marqué face à l’Italie en Ligue des nations début octobre, sous les ordres de Zinedine Zidane. Le sélectionneur dispose de nombreuses options offensives, mais peu affichent une telle régularité en club. Le Bayern, tenant du titre, file en huitièmes de finale.

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