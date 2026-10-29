PSG – Ballon d’Or : Une anomalie dénoncée autour de Désiré Doué

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Désiré Doué bluffe les observateurs par ses performances avec le PSG et l’équipe de France, au point de relancer le débat sur son absence du top 30 du Ballon d’Or. Jérôme Rothen, Jean-Michel Larqué et Jean-Pierre Papin ont vanté sa progression dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC.

PSG : Une absence de Désiré Doué du Ballon d’Or qui interpelle

À seulement 21 ans, Désiré Doué s’est imposé comme un élément important de l’attaque du PSG. Ses prestations en Ligue des champions, face à Manchester City et au FC Barcelone notamment, où il a été buteur et passeur, ainsi que ses performances en équipe de France, confortent sa place parmi les joueurs scrutés de près en Europe.

Sur RMC, Jérôme Rothen a dénoncé une anomalie dans la reconnaissance individuelle accordée au Parisien. « C’est une anomalie que ce mec-là ne soit pas dans les 30 du Ballon d’or », a lancé l’ancien joueur du PSG. Pour lui, le jeune attaquant a changé de dimension et transformé sa déception en carburant supplémentaire pour élever encore son niveau de jeu.

Jean-Michel Larqué salue un joueur complet

Jean-Michel Larqué a aussi insisté sur l’étendue des qualités de Désiré Doué. L’ancien international français a résumé son admiration en quelques mots : « Ce garçon a tout ». Il a d’abord mis en avant son adresse, sa qualité de frappe des deux pieds, sa technique et sa puissance physique.

Pour étayer son propos, Larqué a cité la rencontre entre le PSG et Manchester City comme un exemple de football collectif à observer. Du côté des individualités, il a également pris pour référence Michael Olise chez les gauchers et Désiré Doué chez les droitiers. Une comparaison qui souligne, à ses yeux, la capacité du Parisien à associer maîtrise technique et efficacité face au but adverse.

Une progression qui ne serait pas terminée

Jérôme Rothen juge que le passage à un statut supérieur s’est doublé d’une évolution dans la manière dont Désiré Doué gère les difficultés. « Là où je trouve qu’il a vraiment passé un cap, c’est qu’il a digéré cette déception à travers des performances qui sont encore meilleures », a-t-il expliqué. Il voit désormais en l’attaquant un joueur capable d’assumer un rôle de leader au PSG.

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Jean-Pierre Papin, Ballon d’Or 1991, partage cet enthousiasme. « Doué est un des meilleurs joueurs d’Europe aujourd’hui, tout simplement », a-t-il affirmé sur RMC, avant d’ajouter : « Il va encore progresser. Déjà aujourd’hui, c’est hallucinant ce qu’il est en train de faire. Et ça ne fait que commencer. »

Le PSG face à une nouvelle dimension de Doué

Cette reconnaissance des consultants tombe alors que Désiré Doué poursuit son ascension après avoir remporté deux titres européens avec un rôle important, comme l’a rappelé Rothen. Son influence dans le jeu parisien et sa faculté à peser dans les grands matches font monter les attentes autour de lui.

Reste toutefois une nuance majeure : les éloges des consultants reflètent simplement leur appréciation de ses performances, mais ne modifient pas rétroactivement la sélection du Ballon d’Or. Le débat ouvert porte donc sur la reconnaissance individuelle de son niveau, alors que le jeune international continue de prendre du poids au PSG et en équipe de France.