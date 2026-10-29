Accueil - PSG mercato - PSG : Luis Enrique face à une situation délicate avant Le Havre

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Privé de Khvicha Kvaratskhelia, opéré du genou, et d’Ousmane Dembélé, touché à la cuisse, l’entraîneur parisien passe ce jeudi à 13 h devant les micros du Campus PSG. La conférence de Luis Enrique avant Le Havre-PSG tournera autour de l’infirmerie, d’un ancien Ballon d’Or à l’arrêt et d’un mercato d’hiver qu’il refuse, pour l’instant, de présenter comme une urgence.

Kvaratskhelia opéré à Doha, aucune date de retour

Le verdict est tombé au lendemain du succès 4-2 contre le FC Barcelone, le 20 octobre en Ligue des champions : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le Géorgien a été opéré avec succès à l’hôpital Aspetar de Doha, a fait savoir le club mardi. Sa rééducation démarre et personne, à Paris, n’avance de calendrier. Pour ce type de lésion, l’absence se compte en mois.

Samedi, l’entraîneur espagnol avait résumé le coup encaissé : « Malheureusement, on le savait déjà. C’est une blessure dure. » Il avait ajouté : « Il est et il sera très important pour nous. »

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Le timing pique. Lundi à Londres, Kvaratskhelia a fini sixième du Ballon d’Or, meilleur Parisien du classement.

Dembélé septième du Ballon d’Or, et toujours à l’infirmerie

Lauréat en 2025, Ousmane Dembélé a laissé la couronne à Harry Kane et pointe au septième rang. Il soigne une lésion musculaire à la cuisse gauche, contractée face au Barça, tout comme Marquinhos à la cuisse droite. Le club évoque plusieurs semaines d’arrêt pour les deux hommes. Leur présence vendredi à 19 h au stade Océane, pour la 9e journée de Ligue 1, paraît exclue, sauf annonce contraire de Luis Enrique jeudi.

Mercato : la conférence de Luis Enrique attendue sur Maza

Sur un renfort en janvier, le coach a déjà fixé sa ligne : « Non, pas spécialement. Aucune blessure ne signifie qu’il faut signer des nouveaux joueurs. » Il reste toutefois « à l’écoute des opportunités ». Le nom d’Ibrahim Maza, milieu offensif algérien du Bayer Leverkusen, revient depuis la blessure du Géorgien. Mais Paris ne prévoit pas d’offre cet hiver, freiné par le prix demandé en Allemagne.

La solution interne a déjà parlé. Entré en jeu lundi contre Lyon, Mika Godts a marqué et délivré une passe décisive dans la victoire 2-0 qui a envoyé le PSG en tête de la Ligue 1. Pour le onze au Havre, le Belge fait figure de candidat naturel côté gauche, avant d’affronter Villarreal mardi en Ligue des champions.