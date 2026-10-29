Accueil - Mercato ASSE - ASSE : le but de Boakye hurlé en espagnol enflamme les Verts

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Un coup de tête à la 90e minute, un cri en espagnol, puis des milliers de partages. Le but de Boakye, qui a offert à l’ASSE une victoire 1-0 face au FC Nantes samedi, a fait le tour des réseaux dans sa version sud-américaine, portée par la voix du commentateur Esteban Cristancho Medina.

Le but de Boakye, une tête qui renverse un match fermé

Pendant 89 minutes, Geoffroy-Guichard n’a pas vu grand-chose venir. Nantes avait davantage le ballon, Patrik Carlgren avait dû repousser une frappe de Zuriko Davitashvili avant la pause, et le coup franc d’Aron Csongvai n’avait trouvé que l’extérieur du poteau à la 74e. Puis Kevin Pedro a décalé Mahmoud Jaber, dont le centre a trouvé la tête d’Augustine Boakye. Sixième but de la saison pour le Ghanéen, et le Chaudron qui explose.

Pourquoi ce commentaire sud-américain a autant circulé

La rencontre était diffusée en Amérique du Sud sur beIN Sports. Au micro, Esteban Cristancho Medina a crié ce but à pleins poumons, dans un registre que le public français entend rarement pour un match de Ligue 2. Les supporters stéphanois ont repris la séquence en boucle.

Surpris par l’ampleur du phénomène, le journaliste a publié une vidéo de remerciement à « toute la famille de Saint-Étienne ». Il y explique n’avoir jamais connu un tel écho pour l’un de ses commentaires et raconte avoir été contacté par des Stéphanois installés en Colombie. Il conclut en français : « Allez les Verts ! » Et glisse qu’il aimerait commenter un autre match de l’ASSE.

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L’épisode rappelle une réalité que la descente n’a pas effacée : même en Ligue 2, les matchs des Verts sont suivis jusqu’en Amérique du Sud.

Six points d’avance avant Guingamp

Au-delà du buzz, le but de Boakye pèse lourd au classement. Au coup de sifflet final, l’ASSE comptait six longueurs d’avance sur Nancy, deuxième provisoire au soir de la rencontre. Nantes, lui, pointe au 15e rang. Prochain rendez-vous samedi à Guingamp, où Jakob Breum, qui a laissé une dent contre Nantes, devrait tenir sa place.