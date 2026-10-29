Accueil - PSG mercato - PSG : Luis Enrique envoie un message tonique à Lucas Digne

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Recruté comme doublure de Nuno Mendes, Lucas Digne occupe pour l’instant un rôle mineur dans les plans de Luis Enrique au PSG. Le défenseur de 33 ans mise sur le travail et la patience pour convaincre son entraîneur de lui accorder plus de temps de jeu. Un état d’esprit que semble apprécier le technicien espagnol.

Lucas Digne veut convaincre Luis Enrique au PSG

Alors qu’il n’a connu que trois titularisations depuis son retour au Paris Saint-Germain cet été, Lucas Digne refuse de s’avouer vaincu par rapport aux concurrents à son poste. L’ancien latéral gauche d’Aston Villa travaille sans compter ses heures pour avoir une place importante dans la rotation de Luis Enrique.

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Le journal Le Parisien rapporte ainsi que ce mardi, au lendemain de la victoire face à l’OL (2-0) en Ligue 1, et alors que ses coéquipiers profitaient d’un jour de repos, l’international français était au centre d’entraînement de Poissy pour travailler individuellement. Déterminé à convaincre Luis Enrique, il met les bouchées doubles pour s’imposer et a décidé de se réfugier dans le travail.

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Digne souhaite se concentrer sur lui-même, lui qui est décrit par son entourage comme « un vrai compétiteur, il prend son mal en patience et continue de travailler pour trouver du temps de jeu plus important ». Dès son arrivée, un petit retard physique avait toutefois été décelé par le staff parisien.

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Depuis, le joueur s’est rajouté des séances et ne regrette absolument pas, malgré une pointe de frustration quant à son temps de jeu, d’avoir fait son retour au Paris Saint-Germain. Et ses efforts sont bien remarqués par Luis Enrique.

Luis Enrique a confiance en Lucas Digne

Même s’il ne joue que très peu, Lucas Digne fait preuve d’un professionnalisme qui est apprécié en interne au Paris Saint-Germain. D’après le quotidien Le Parisien, Luis Enrique salue le comportement et l’investissement de son défenseur.

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Le technicien espagnol estime toutefois que Digne doit encore assimiler les exigences tactiques de son système, notamment le rôle particulier confié aux latéraux dans l’animation parisienne. Cette adaptation peut expliquer une partie de son temps de jeu limité, sans dissiper pour autant les interrogations sur son statut. Interrogé sur le joueur ce jeudi en conférence de presse, Luis Enrique a confirmé l’adaptation un peu difficile de son latéral gauche.

« Il a de l’expérience au très haut niveau, il parle français, donc tu penses qu’il va s’adapter très vite. Mais parfois c’est l’inverse : le joueur que tu penses le moins adapté s’adapte très vite », a déclaré l’ancien coach du Barça, soucieux d’aider le Français à réussir son retour à Paris.

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« On est sûr qu’il va être très important pour nous. On cherche à diminuer son temps d’adaptation et à trouver la meilleure version de Lucas Digne pour aider l’équipe », a ajouté le successeur de Christophe Galtier.