Accueil - PSG mercato - Mercato : Ibrahim Maza trop cher, le PSG fonce sur Abde Ezzalzouli

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L’intérêt du PSG pour Ibrahim Maza se confirme, mais ne devrait pas déboucher sur un transfert lors du prochain mercato d’hiver. Si bien que Luis Campos pourrait se tourner vers Abde Ezzalzouli pour renforcer son secteur offensif après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia.

Mercato : Le PSG s’intéresse à Abde Ezzalzouli

D’après les informations du journal espagnol Sport, l’ailier gauche du Betis Séville figure parmi les profils suivis par les dirigeants du Paris Saint-Germain pour renforcer leur secteur offensif fragilisé par la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, une blessure qui contraint le PSG à envisager plusieurs solutions offensives.

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Formé en partie au FC Barcelone, Abde Ezzalzouli reste également dans le viseur de son ancien club, qui conserve un intérêt financier dans son avenir. Le PSG étudierait plusieurs options sur le marché, avec une préférence pour des profils financièrement plus accessibles.

D’après le journaliste spécialisé Ekrem Konur, le nom de l’international marocain figure bien parmi les pistes envisagées par Luis Campos et Luis Enrique. Toutefois, aucun accord ni transfert n’a été annoncé à ce stade.

Le Paris SG prêt à lâcher 60M€ pour Abde Ezzalzouli ?

Le FC Barcelone reste attentif à une éventuelle revente d’Abde Ezzalzouli. L’Intimer turc rappelle que le club catalan détient toujours 20% des droits sur une future cession de l’international marocain de 24 ans après son transfert au Betis Séville pour 7,5 millions d’euros à l’été 2023. Toutefois, un éventuel transfert s’annonce coûteux.

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Déjà suivi par Aston Villa et Newcastle United lors du précédent mercato, Ezzalzouli confirme sa progression sous les ordres de Manuel Pellegrini. Auteur de trois buts en sept rencontres de Liga cette saison, auxquels s’ajoute une réalisation en Ligue des champions, l’enfant de Béni Mellal s’impose comme un élément important du dispositif offensif andalou. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le compatriote d’Achraf Hakimi n’est donc pas à vendre dans les plans de ses dirigeants, sauf en cas de paiement de sa clause libératoire fixée à 60 millions d’euros.

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Abde Ezzalzouli pourrait ainsi animer le prochain mercato hivernal. Pour l’heure, aucune offre officielle du Paris Saint-Germain n’a été annoncée et le dossier reste au stade de l’intérêt.

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