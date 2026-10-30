Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Vingt ans après, Deschamps peut-il revenir à la Juventus ?

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Pas de retour à la maison avant dimanche. Après la défaite 2-0 à Gênes mercredi soir, jugée inacceptable par la direction, les joueurs de la Juventus restent confinés jusqu’à la venue de Naples à l’Allianz Stadium, le 1er novembre. Parmi les successeurs possibles de Luciano Spalletti, un nom parle forcément aux supporters turinois : Didier Deschamps.

– Mise à jour du 30 octobre 2026 : rien n’est fait pour Deschamps à la Juventus. Le club est en retraite jusqu’à la réception de Naples, dimanche, présentée en Italie comme le match de la dernière chance pour Luciano Spalletti.

Deschamps à la Juventus : ce qui tient, ce qui ne tient pas

La Vieille Dame est huitième de Serie A après neuf journées. Le 18 octobre, la Lazio était déjà venue gagner 3-0 à Turin. Dix jours plus tard, le revers en Ligurie a presque épuisé le crédit de Spalletti, 67 ans.

Quatre profils circulent en Italie pour le remplacer : Antonio Conte, Stefano Pioli, Vincenzo Montella et l’ancien sélectionneur des Bleus. Selon la presse turinoise, Deschamps aurait fait savoir par des intermédiaires qu’il accepterait de reprendre une équipe en cours de saison.

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Deux affirmations parues en France appellent la prudence. L’une présente son arrivée comme validée, l’autre annonce un appel du club dès dimanche en cas de défaite contre Naples. Aucun grand quotidien sportif italien ne les confirme à ce stade. La Juventus n’a rien annoncé et Spalletti reste en poste.

2006-2007 : une remontée, puis une porte claquée

Deschamps connaît la maison. Milieu bianconero de 1994 à 1999, il y a gagné la Ligue des champions en 1996. En juillet 2006, il hérite d’un club relégué en Serie B après le scandale du Calciopoli. Il obtient la remontée, mais démissionne fin mai 2007, à peine la première place mathématiquement acquise, en désaccord avec ses dirigeants sur les ambitions du club. Giancarlo Corradini termine la saison sur le banc.

Revenir vingt ans plus tard, ce serait aussi reprendre un club pour la première fois depuis son départ de l’OM en 2012.

Rien ne bougerait chez les Bleus

Ce dossier ne touche plus l’équipe de France. Zinédine Zidane a été nommé sélectionneur le 28 juillet 2026, après le Mondial. Libre depuis, Deschamps a écarté des approches venues d’Arabie saoudite.

Les deux champions du monde 1998, passés tous les deux par Turin comme joueurs, se retrouveraient alors chacun à un poste en vue, l’un en sélection, l’autre en Serie A. Leur relation a d’ailleurs fait parler ces dernières semaines.

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Dimanche soir, le score de Juventus-Naples dira si la piste Deschamps devient un vrai dossier.

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