Accueil - PSG mercato - PSG : Plusieurs surprises dans le groupe de Luis Enrique pour Le Havre

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En ouverture de la neuvième journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du Havre AC ce vendredi soir. Découvrez le groupe convoqué par Luis Enrique pour ce match.

PSG : Luis Enrique retient 21 joueurs pour affronter Le Havre

Le Paris Saint-Germain a dévoilé son groupe pour le déplacement au Havre, ce vendredi à 19 heures, dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Luis Enrique a retenu 21 joueurs, avec notamment les présences des jeunes David Boly et Quentin Ndjantou. Plusieurs cadres sont également convoqués, malgré une rotation importante attendue dans le onze de départ.

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En revanche, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos et Nuno Mendes sont absents. Après son succès contre l’OL (2-0) lundi soir, le PSG veut conforter sa première place au classement de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a concocté un groupe qui mélange cadres habituels et jeunes éléments, alors que plusieurs titulaires pourraient être ménagés.

En effet, même s’ils figurent bien dans le groupe publié sur la page officielle du club de la capitale, Achraf Hakimi, Vitinha, Willian Pacho et Désiré Doué devraient débuter sur le banc face aux hommes de Didier Digard. Luis Enrique pourrait bien profiter de ce déplacement pour gérer le temps de jeu de ses cadres après une succession de rencontres particulièrement intenses contre Manchester City, Strasbourg, Barcelone et Lyon.

João Neves, Fabian Ruiz et Lucas Hernandez sont également disponibles. La principale particularité de ce groupe concerne la présence de plusieurs jeunes joueurs. David Boly et Quentin Ndjantou ont été retenus par Luis Enrique. Ndjantou pourrait même connaître une titularisation sur le côté gauche de l’attaque, selon L’Équipe.

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Une belle opportunité pour le jeune Parisien de poursuivre sa progression. Dro Fernandez est également pressenti dans le onze de départ, au sein d’un milieu de terrain qui pourrait réserver une surprise avec Lucas Beraldo.

Les 21 joueurs convoqués par Luis Enrique

Gardiens : Chevalier, Safonov, Bar

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, Digne, Hernandez, Zaïre-Emery, Boly, Pacho

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Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro, João Neves

Attaquants : Torres, Akliouche, Doué, Godts, Ndjantou.