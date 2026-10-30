Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Cathro tente une vraie connexion avec les supporters

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Ian Cathro, le nouvel entraîneur de l’ASSE, tente désormais d’établir un lien fort avec les supporters du club. Il a posé deux actes forts dans ce sens ces dernières semaines.

ASSE : Entraînement ouvert au public avant Guingamp

L’entraîneur de l’ASSE a ouvert la séance d’entraînement de son équipe au public, jeudi, après plusieurs semaines de huis clos. Le club avait communiqué sur l’invitation adressée aux supporters stéphanois au stade Aimé-Jacquet du Centre sportif Robert-Herbin.

« Venez nombreux pour soutenir Ian Cathro et ses hommes après un début de saison réussi et avant un déplacement à Guingamp », avait-il publié mercredi sur son site internet.

À voir

OM : Angel Gomes passe aux aveux devant Bruno Genesio

La communion entre les Verts, le staff technique et le peuple vert, à L’Étrat, s’est déroulée dans une bonne ambiance. À cette occasion, les plus jeunes supporters, déguisés ou maquillés pour Halloween, ont eu droit à une surprise à la fin de l’entraînement.

Saint-Etienne : Le coach connecte son équipe à ses supporters

Ces moments de partage et les témoignages de soutien indéfectible des supporters ont été particulièrement appréciés par Ian Cathro. « C’était un moment vraiment sympathique avec les supporters. J’ai l’impression qu’ils ont apprécié aussi. On a vu beaucoup de jeunes, beaucoup de familles qui ont pu passer quelques moments avec les joueurs », a-t-il réagi.

Le technicien écossais souhaite en effet renforcer la proximité et la connexion entre son équipe et les supporters au Centre sportif Robert-Herbin. « On va essayer de proposer quelque chose de différent sur ces entraînements ouverts au public, pour que ce club soit vraiment ce qu’il est, connecté à son public », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant-match.

Cathro partage sa joie avec le peuple vert après la victoire contre le Red Star

Deux semaines plus tôt, Ian Cathro avait déjà envoyé un message fort au peuple vert en célébrant avec lui la victoire de l’ASSE contre le Red Star (1-0), devant le parcage visiteurs du stade Bauer. Il avait alors expliqué les raisons de cette joie partagée avec les supporters.

« J’ai vu un type différent de détermination sur ce match, j’ai vu les gars sur le banc connectés à ceux sur le terrain. Même si on n’avait pas gagné ce match, je me serais dit : “On a une équipe.” C’est ce que j’ai ressenti. Je me suis attelé à faire en sorte que tout le monde le ressente et à faire passer le message aux supporters qu’on a une équipe maintenant. Je n’avais pas encore vu cette détermination. Je voulais passer le message à nos supporters et que nos joueurs soient vraiment félicités pour ça », a-t-il expliqué avant le déplacement à Guingamp.

Continuer à glaner des points à l’extérieur

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne a déjà gagné à Sochaux (0-3), à Dijon (2-3) et, évidemment, à Saint-Ouen (0-1) cete saison. Elle a également ramené un point de Metz (2-2).

À voir

Droits TV : la LFP accélère avec un accord inattendu avec Evermedia

L’immense défi des Stéphanois est de continuer à glaner un maximum de points sur les terrains adverses. « On doit profiter de ce moment et continuer. On doit entretenir ça tout au long de la saison, car il y aura d’autres challenges plus importants à affronter », a laissé entendre leur entraîneur.

Lire aussi :

ASSE : Le sérieux avertissement de Cathro contre Guingamp

À voir

Mercato PSG : Xabi Alonso fait le point sur la situation d’Estêvão

ASSE : Pascal Dupraz s’agace sérieusement