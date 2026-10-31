Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Ballon d’Or 2026 : Riolo soulève une question gênante

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Daniel Riolo ne compte pas laisser retomber l’affaire des paris Polymarket. Le chroniqueur de RMC demande à France Football de s’expliquer, après la découverte de douze comptes qui ont misé 264 000 dollars sur le top 5 exact du Ballon d’Or 2026, plusieurs jours avant la cérémonie de Londres.

Que réclame Daniel Riolo à France Football ?

Invité dans une vidéo de la chaîne YouTube d’Upside, le média qui a sorti l’affaire, Daniel Riolo n’a pas pris de détour. « Il faut absolument une mise au point, parce que là, il y a un soupçon », lance-t-il. Puis : « Ce que vous révélez me pousse à demander un éclaircissement à France Football. » Et d’ajouter : « C’est trop bizarre, la façon dont les mises sont arrivées, le montant… »

Présent lui aussi, Romain Molina s’étonne du faible écho de l’histoire dans les médias et plaide pour une enquête interne. Vendredi, aucune réponse de France Football n’avait été rendue publique. Le magazine s’était pourtant montré bavard après la cérémonie, en taclant le PSG au lendemain du sacre de Kane.

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Ballon d’Or 2026 : des paris placés après la clôture du vote

Le calendrier dérange. D’après l’enquête d’Upside, le jury avait bouclé son vote le 28 septembre. Le premier des douze comptes apparaît le 1er octobre et achète aussitôt Harry Kane vainqueur, autour de 35 centimes la part. Les autres comptes sont ouverts au fil du mois, jusqu’au 20 octobre. Six d’entre eux placent leur premier pari moins d’un quart d’heure après leur création.

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Entre le 1er et le 22 octobre, la probabilité d’un sacre de Kane passe de 43 % à 77 %, celle d’un Mbappé classé devant Lamine Yamal de 19 % à 72 %. Le 26 octobre au soir, à Londres, le classement officiel tombe : Kane, Mbappé, Yamal, Rodri, Messi. L’ordre exact sur lequel les douze comptes avaient misé.

Ce que l’on sait, ce que l’on ignore

Les sommes sont documentées. Environ 309 000 dollars ont été déposés sur Polymarket par ces comptes, et près de 500 000 en sont ressortis après l’annonce, soit un bénéfice proche de 190 000 dollars.

Upside répartit les comptes en trois groupes, sans transfert d’argent de l’un à l’autre. Dans l’un d’eux, trois portefeuilles se financent directement entre eux. Un de ces portefeuilles a reçu ses premiers fonds en janvier depuis une application financière française, qui ne peut livrer le nom de son client qu’aux autorités.

Le reste demeure dans le flou. On ne connaît ni l’identité des parieurs, ni l’origine de leur information. Upside reconnaît lui-même que rien ne permet de dire s’il s’agit d’une seule personne ou de plusieurs. Aucune enquête officielle ni aucune plainte n’est connue à ce stade, et aucun délit d’initié n’est établi.

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Deux détails compliquent le dossier. Polymarket est interdit en France, où l’Autorité nationale des jeux a fait bloquer son accès. Et son règlement proscrit, depuis mars 2026, les mises fondées sur une information obtenue auprès d’une personne tenue au secret. Comment ce secret a-t-il été gardé chez France Football, qui organise le scrutin ? C’est toute la question posée par Daniel Riolo.