Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Breum s’offre une nouvelle dent avant Guingamp

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Il avait quitté la pelouse de Geoffroy-Guichard avec un trou dans le sourire. Cinq jours plus tard, Jakob Breum l’a refermé. L’ASSE a publié jeudi une photo de son meneur de jeu affichant une nouvelle dent, à deux jours du déplacement à Guingamp, samedi (20h), pour la 11e journée de Ligue 2.

Breum et sa dent : de « trois points en plus » à « nouvelle vie »

L’incident remonte au samedi 24 octobre. Pendant la victoire 1-0 contre le FC Nantes, le Danois perd une dent dans un contact avec un adversaire. Ses partenaires réclament une sanction à l’arbitre Gaël Angoula, sans l’obtenir. Le milieu offensif, lui, va au bout de la rencontre, averti à la 88e minute.

Le soir même, le club choisit l’humour. Sur son compte X, l’AS Saint-Etienne le montre aux côtés de Zuriko Davitashvili, la brèche bien visible, avec cette légende : « Une dent en moins. Trois points en plus ! » Jeudi, le même compte a refermé l’histoire : « Nouvelle dent, nouvelle vie pour notre numéro 10 Jakob Breum ! »

Entre ces deux messages, le joueur de 22 ans n’a pas manqué une séance. Présent dès la reprise lundi à L’Étrat, il suivait en parallèle un protocole dentaire en deux temps, des soins puis la pose d’un implant. Le club n’a pas précisé si la dent exhibée jeudi est définitive ou provisoire.

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Pour Ian Cathro, l’épisode aurait pu tomber au plus mauvais moment. Gautier Larsonneur, touché au genou, manque toujours à l’appel et Mamour Ndiaye, 21 ans, file vers une troisième titularisation de suite dans les buts. Perdre en plus son créateur aurait obligé l’Écossais à revoir son animation offensive.

Recruté en juillet aux Go Ahead Eagles et lié aux Verts jusqu’en 2030, il occupe le cœur du jeu offensif stéphanois. Loïc Perrin, le directeur sportif, l’avait présenté à sa signature comme un joueur capable de faire la différence dans les trente derniers mètres. Une qualité qui pèse lourd quand les matchs se jouent à un but près.

Leader de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne reste sur trois succès d’affilée, contre Rodez (2-0), le Red Star (1-0) puis Nantes (1-0). Les deux derniers ont tenu sur un seul but d’écart. Au Roudourou, une quatrième victoire consécutive passera sans doute par une étincelle dans l’axe.

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Aucune indisponibilité n’a été annoncée le concernant avant le voyage en Bretagne. Le sourire, lui, est revenu.