Accueil - Classement Ligue 1 - Le Mans : terrible nouvelle pour Djibril Sidibé

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Mauvaise nouvelle pour Le Mans à la veille de son déplacement dans l’Aube. Djibril Sidibé souffre d’une fracture du deuxième métatarsien et ne devrait pas rejouer avant la trêve internationale de novembre. Un vrai manque pour le promu de Ligue 1, qui perd son joueur le plus expérimenté avant un match qui compte double.

Djibril Sidibé touché à Auxerre, le diagnostic tombé en semaine

L’alerte remonte à dimanche dernier. Lors du nul ramené d’Auxerre (1-1), le latéral droit de 34 ans a cédé sa place à Noa Boissé à la 53e minute. Patrick Videira a expliqué vendredi en conférence de presse que son joueur avait « reçu un coup sur le dessus du pied » et peinait ensuite à poser le pied au sol.

Les examens ont confirmé la fracture quelques jours plus tard. Sidibé marche désormais avec une botte d’immobilisation et passera des examens complémentaires à Toulouse la semaine prochaine.

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« Je pense qu’on l’a perdu jusqu’à la trêve », a reconnu l’entraîneur manceau. La coupure internationale court du 9 au 17 novembre. L’ancien Bleu sera donc absent ce samedi à Troyes (20h45) et, très probablement, pour la réception de Monaco le 8 novembre. Un club qu’il connaît bien, puisqu’il y a joué plusieurs saisons.

Un trou à droite au pire moment pour Le Mans en Ligue 1

Le calendrier n’aide pas. Après la 8e journée, Le Mans pointait au 15e rang du classement de Ligue 1 avec 7 points, deux de plus que Troyes, 17e. Le rendez-vous de samedi a tout d’un duel pour le maintien, et Videira devra le préparer sans son ancien international.

Arrivé libre le 18 août pour deux saisons, plus une en option, Sidibé avait été titulaire lors de ses cinq apparitions en championnat. Aucun but, aucune passe décisive, mais une influence qui ne se lit pas dans les statistiques. Formé à Troyes, passé par Lille, Monaco, Everton, l’AEK Athènes puis Toulouse, le champion du monde 2018 apporte à un vestiaire peu habitué à l’élite la mémoire des grands rendez-vous.

Son été aurait pu prendre une autre tournure. Le défenseur a reconnu mi-octobre avoir été approché par l’OM pendant le mercato, un dossier que les finances marseillaises ont empêché d’aboutir. Le Mans avait finalement raflé la mise.

Qui pour suppléer Djibril Sidibé ?

Le staff n’a pas désigné publiquement de successeur. À Auxerre, Videira avait choisi Noa Boissé pour terminer la rencontre, une piste logique pour Troyes.

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L’infirmerie se vide un peu ailleurs. Yasser Larouci et Harold Voyer ont repris l’entraînement cette semaine et feront le voyage. Erwan Colas, de retour dans le groupe, jouera avec la réserve ce week-end. Adil Bourabaa et Martin Rossignol restent à l’écart.

Le passage à Toulouse dira si l’échéance de la mi-novembre tient. D’ici là, Le Mans devra traverser deux matchs importants sans son taulier du couloir droit.

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